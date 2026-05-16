"보호 구걸 안 해" vs "몰래 배신"…'미사일 3천 발' 쏟아진 중동 앙숙 충돌

▲ 아랍에미리트(UAE)-이란

아랍에미리트, UAE와 이란이 국제 외교무대에서 날카로운 설전을 주고받았습니다.최근 두 나라 간의 긴장감이 갈수록 높아지는 모습입니다.현지시간 어제(15일) 인도 뉴델리에서 브릭스 외무장관 회의가 열렸습니다.이 자리에서 칼리파 샤힌 알마라르 UAE 국무장관은 이란을 향해 맹렬한 공세를 펼쳤습니다.알마라르 장관은 UAE를 겨냥한 이란의 의혹 제기를 단호히 거부한다고 밝혔습니다.이란이 자신들의 테러 공격을 정당화하려 한다고 꼬집었습니다.이는 유엔 헌장과 국제법을 정면으로 위반하는 행위라고 강하게 비판했습니다.알마라르 장관이 언급한 의혹은 이란 측의 일방적인 주장입니다.앞서 이란은 UAE가 이란 공격에 직접 개입했다고 주장해 왔습니다.이에 대해 알마라르 장관은 UAE가 모든 위협에 대응할 권리를 쥐고 있음을 재확인한다고 강조했습니다.주권적, 군사적 권리가 완전히 보장돼 있다는 뜻입니다.그는 전쟁이 시작된 지난 2월 28일 이후의 험악한 상황도 짚었습니다.UAE가 이란으로부터 부당한 테러 공격을 계속 받았다는 겁니다.알마라르 장관은 이란이 쏜 미사일과 드론 약 3천 발을 막아냈다고 지적했습니다.이 공격들은 공항과 항만 등 민간시설과 핵심 인프라를 무차별적으로 노렸습니다.이란의 호르무즈 해협 봉쇄에 대해서도 목소리를 높였습니다.상선을 표적 삼는 것은 해적 행위나 다름없다고 강도 높게 규탄했습니다.그러면서 UAE는 타인의 보호를 구걸하지 않는다고 단호히 경고했습니다.이런 부당한 침략을 억제할 능력이 충분하다고도 덧붙였습니다.UAE 측의 이런 맹공은 이란의 으름장에 대한 반격 성격이 짙습니다.전날 아바스 아라그치 이란 외무장관은 자신의 소셜미디어에 경고 글을 적었습니다.이스라엘과 맺은 동맹이 UAE를 보호하지 못했다며 정책을 재고해야 한다고 쏘아붙였습니다.UAE가 조국에 대한 침략 행위에 직접 개입했다는 것이 이란 측 논리입니다.미국과 이스라엘의 공격에 협조했기 때문에 보복 공격의 표적이 됐다고 주장했습니다.아라그치 장관은 전시 상황 중 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리의 행보도 문제 삼았습니다.네타냐후 총리가 UAE를 비밀 방문한 사실을 근거로 들었습니다.그는 UAE가 의심할 여지 없는 침략의 능동적 파트너라고 맹비난했습니다.에스마일 바가이 이란 외무부 대변인 역시 비판에 가세했습니다.몰래 배신한 자는 결국 드러나게 된다며 두 나라의 밀착을 꼬집었습니다.지난 2월 말 전쟁 발발 이후 UAE는 이란으로부터 집중 타격을 받았습니다.이스라엘보다 이란의 보복 공격을 더 많이 받은 것으로 파악됩니다.최근에는 UAE가 이스라엘과 공조해 이란 공습에 직접 참여했다는 미국 언론 보도도 잇따랐습니다.결국 이번 브릭스 외무장관 회의는 공동성명 없이 빈손으로 마무리됐습니다.중동 전쟁을 둘러싼 회원국 간 이견을 좁히지 못했기 때문입니다.회의를 주재한 인도 외무부는 중동 상황에 대해 관점이 달랐다고 설명했습니다.폐막 직후 열린 기자회견에서 아라그치 장관은 공개적인 불만을 드러냈습니다.특정 국가가 공동성명의 일부를 가로막았다고 지적했습니다.그러면서 이란은 그 국가와 아무런 문제가 없으며 전쟁 표적도 아니라고 선을 그었습니다.(사진=게티이미지)