"미국에도 있어야 해!" 연회장 막히자…"위대한 리더" 시진핑 사진까지 소환

▲ 트럼프가 백악관 연회장 건설 강변하며 올린 중국 인민대회당 사진

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도널드 트럼프 미국 대통령이 논란 속에 추진 중인 백악관 대형 연회장 신축 작업의 필요성을 거듭 강조했습니다.방중 일정을 마친 트럼프 대통령은 현지시간 15일 자신의 소셜미디어 트루스소셜에 사진 한 장을 올렸습니다.웅장한 인민대회당을 배경으로 자신과 시진핑 중국 국가주석이 나란히 걷고 있는 모습이 담겼습니다.트럼프 대통령은 사진과 함께 "중국에는 연회장이 있는데 미국에도 있어야 한다!"고 적었습니다.이어 "현재 공사 중인데 예정보다 빠르게 진행되고 있으며, 미국 내 같은 시설 중 최고가 될 것"이라고 덧붙였습니다.또한 "프로젝트 추진에 보내준 모든 지원에 감사드린다"며, "개장 예정일은 2028년 9월 무렵"이라고 밝혔습니다.특히 시 주석을 향해 "세계의 위대한 리더 중 한 명"이라고 극찬하기도 했습니다.앞서 트럼프 대통령은 백악관에 1천 명을 수용할 수 있는 대규모 연회장을 짓겠다고 발표했습니다.이를 위해 지난해 10월 유서 깊은 백악관 이스트윙, 즉 동관을 철거하고 공사에 들어갔지만 최근 법원이 제동을 걸었습니다.국가역사보존협회가 연회장 신축이 역사적 가치를 훼손한다며 소송을 냈고, 연방법원이 원고 측 손을 들어줬기 때문입니다.현재 이 사건은 항소심이 진행 중입니다.(사진=트루스소셜 캡처, AP, 연합뉴스)