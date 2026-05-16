뉴욕증시, 채권금리 급등에 기술주 랠리 중단…나스닥 1.5%↓

▲ 뉴욕증시

고유가발 인플레이션 우려 속에 글로벌 채권 금리가 급등하고 기술주 매도세가 번지면서 뉴욕증시가 현지시간 15일 약세로 마감했습니다.이날 뉴욕증시에서 다우존스30 산업평균지수는 전장보다 537.29포인트(-1.07%) 내린 49,526.17에 거래를 마쳤습니다.스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수는 전장보다 92.74포인트(-1.24%) 내린 7,408.50에, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 전장보다 410.08포인트(-1.54%) 내린 26,225.14에 각각 마감했습니다.뉴욕증시가 인공지능(AI) 붐 재점화에 힘입어 기술주를 중심으로 한 달 넘게 가파른 랠리를 펼쳐온 가운데, 기술주를 중심으로 차익실현 성격의 매도세가 나오며 지수를 끌어내렸습니다.AI 칩 대장주 엔비디아(-4.42%)를 비롯해 마이크론(-6.69%), 인텔(-6.18%), AMD(-5.69%) 등 최근 강세장을 주도했던 반도체 종목이 낙폭이 컸습니다.마이크로소프트는 헤지펀드 퍼싱스퀘어를 이끄는 빌 애크먼 회장이 지분 매수 사실을 밝히면서 이날 3.05% 상승했습니다.시장분석업체 바이탈널리지의 애덤 크리사풀리 분석가는 "기술주는 최근 몇 주간 지속 불가능한 랠리를 펼쳐왔으며, 뉴스 헤드라인과 무관하게 차익실현 매물에 취약한 상태였다"라고 진단했습니다.인플레이션 우려 재고조에 채권 금리가 급등한 것도 투자심리 약화에 기여했습니다.전자거래 플랫폼 트레이드웹에 따르면 글로벌 채권 벤치마크인 10년 만기 미국채 수익률은 이날 미 동부시간 뉴욕증시 마감 무렵 4.60%로 전장 대비 14bp(1bp=0.01%포인트) 급등했습니다.통화정책에 민감한 2년 만기 미국채 금리는 4.08%로 전장보다 9bp 급등했고, 30년 만기 미국채 금리는 11bp 오른 5.12%로, 5.1% 선을 넘어섰습니다.미·이란 전쟁 여파로 에너지 가격이 급등하면서 물가 지표가 급등한 가운데 호르무즈 해협 봉쇄가 장기화될 수 있다는 우려가 인플레이션 우려를 키웠습니다.도널드 트럼프 미 대통령이 이란 사태와 관련해 구체적인 성과 없이 시진핑 중국 국가주석과의 정상회담을 마친 것도 이런 우려를 뒷받침했습니다.이날 브렌트유 선물은 전장보다 3.4% 오른 배럴당 109.26달러에, 미국 서부텍사스산원유(WTI) 선물은 전장보다 4.2% 상승한 배럴당 105.42달러에 각각 거래를 마쳤습니다.