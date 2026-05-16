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[모닝와이드] 오늘의 주요뉴스

이강 기자
작성 2026.05.16 06:22 조회수
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1. "북한 관련 논의…타이완 충돌 시 대응 질문엔 답변 안 해"

트럼프 대통령이 이번 미중 정상회담에서 북한 관련 논의가 있었다고 밝혔습니다. 시진핑 주석이 중국과 타이완이 충돌할 경우 미국의 대응을 물었지만 답변하지 않았다고도 전했습니다.

2. 총파업 위기 고조…노동장관 오늘 삼성전자 경영진 면담

삼성전자 노조가 예고한 파업이 닷새 앞으로 다가온 가운데, 사장단과 노동부장관까지 노조 설득에 나섰지만 노조는 파업을 강행하겠단 입장입니다. 김영훈 장관이 오늘(16일)은 삼성 경영진을 만나 적극 중재에 나섭니다.

3. 21일부터 공식 선거운동…"장이 전략자산" "함량미달 후보들"

6·3 지방선거 후보 등록이 마감된 가운데 21일부터는 공식 선거운동이 시작됩니다. 민주당 정청래 대표는 국민의힘 장동혁 대표를 겨냥해 '민주당의 전략자산'이라고 비꼬았고, 장 대표는 함량 미달인 민주당 후보들을 퇴출시켜야 한다고 외쳤습니다.

4. 주말 최고 33도 불볕 더위…다음주 초까지 덥다

주말인 오늘도 대구가 최고 33도 등 30도를 웃도는 때이른 여름 더위가 계속되겠습니다. 이번 더위는 다음주 수요일 전국에 비가 내리며 한풀 꺾일 전망입니다.
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