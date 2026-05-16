"북한 관련 논의…'타이완 공격시 미 대응'엔 답 안해"

<앵커>



방중 일정을 마치고 미국으로 돌아가는 트럼프 대통령이 시진핑 주석과 북한 관련 논의를 했다고 확인했습니다. 중국이 타이완을 공격하면 방어할거냐 질문엔 시 주석도 물어봤지만 답하지 않았다고 말했습니다.



첫 소식 워싱턴 김용태 특파원입니다.



<기자>



미국으로 돌아가는 전용기 안에서 기자들과 만난 트럼프 대통령은 중국 시진핑 주석과 북한 관련 논의를 했느냐는 질문에 그렇다고 말했습니다.



[도널드 트럼프/미국 대통령 : 나는 김정은과 매우 좋은 관계입니다. 그는 매우 조용합니다.]



북한과 소통했다고도 했지만 언제 어떤 내용으로 한 것인지는 구체적으로 언급하지 않았습니다.



트럼프 대통령은 중국이 타이완을 공격할 경우 방어할 것이냐는 질문에는 시 주석도 그걸 물었지만 답하지 않았다고 말했습니다.



[도널드 트럼프/미국 대통령 : 그걸 아는 건 단 한 명뿐입니다. 누군지 아십니까? 바로 나입니다. 유일하죠. 시 주석이 그 질문을 했습니다. 난 대답하지 않았습니다.]



또 주목받은 건 타이완에 대한 무기 판매 문제를 상세히 논의했다고 밝힌 대목입니다.



[도널드 트럼프/미국 대통령 : 우리는 타이완 무기 판매와 관련해 모든 사안에 대해 매우 자세히 논의했습니다. 내가 결정을 내릴 것입니다.]



미국은 1982년 타이완에 무기를 판매할 때 중국과 협의하지 않기로 결정했었다는 지적이 나왔는데, 트럼프는 1982년은 꽤 오래전 일이라고 답했습니다.



트럼프는 어떤 약속도 하지 않았다고 선을 그었지만, 전문가들은 향후 타이완에 대한 미국의 무기 판매 실행 여부에 따라 정책 변화 여부를 가늠해 볼 수 있을 것이라고 평가했습니다.



(영상취재 : 오정식, 영상편집 : 정성훈)