'IPO 최대어' 스페이스X, 이르면 내달 12일 나스닥 상장

▲ 스페이스X

일론 머스크가 이끄는 항공우주 업체 스페이스X가 다음달 12일 기업공개(IPO)에 나설 전망입니다.로이터 통신과 CNBC 방송은 현지시간 15일 복수의 소식통을 인용해 스페이스X가 IPO 일정을 앞당겨 6월 12일 나스닥 상장을 목표로 하고 있다고 보도했습니다.이를 위해 조만간 투자 설명서를 공개하며 내달 4일에는 투자자를 대상으로 한 설명회인 로드쇼를 진행합니다.같은 달 11일 공모가를 확정하고 이튿날 상장에 나설 계획입니다.당초 창업자인 일론 머스크의 생일인 6월 28일에 맞춰 IPO가 이뤄질 것이라는 전망이 많았지만, 미국 증권거래위원회(SEC)의 서류 검토가 예상보다 빠르게 진행되면서 일정이 앞당겨진 것이라고 소식통은 전했습니다.스페이스X 상장은 글로벌 금융 시장의 최고 관심사로 꼽힙니다.올해 2월 xAI와 합병 후 스페이스X의 기업가치가 1조 2천500억 달러, 한화로 1천873조 원으로 평가됐으며, 이번 상장으로 700억∼750억 달러를 조달할 계획입니다.이는 2019년 사우디아라비아 국영 석유회사 아람코가 세웠던 IPO 자금조달 최대 기록인 290억 달러를 훌쩍 넘는 수치입니다.이 같은 대규모 자금 조달을 위해 미국 외 영국, 일본, 캐나다 등에서도 상장 주관사를 선정해 지역별로 담당하도록 했습니다.스페이스X는 위성 기반 인터넷 사업 '스타링크'와 대형 우주선 스타십 사업 등을 진행하고 있으며, 최근 머스크가 이끌던 인공지능 스타트업 xAI까지 인수해 AI 사업을 진행 중입니다.성공적으로 IPO를 마칠 경우 엔비디아, 애플, 마이크로소프트, 알파벳, 아마존과 함께 세계에서 가장 기업가치가 높은 상장 기업 중 하나로 이름을 올리게 됩니다.(사진=AP, 연합뉴스)