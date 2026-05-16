러, 우크라 도심 맹폭에 27명 사망…젤렌스키 "응징할 것"

▲ 현지시간 15일 우크라이나 키이우의 한 주택 건물을 러시아 미사일 공격이 현장에 붉은 장미가 놓여 있다.

러시아가 우크라이나 후방 도심에 1천500대가 넘는 드론·미사일을 쏟아부으면서 민간인 사상자가 속출했습니다.볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 러시아 공세를 규탄하며 보복을 예고했습니다.현지시간 15일 로이터·AFP통신 등은 지난 13∼14일 이틀간 계속된 러시아의 공격으로 우크라이나 전역에서 민간인 최소 27명이 숨진 것으로 집계됐다고 보도했습니다.우크라이나 당국은 이틀간 1천567대의 드론이 러시아에서 발사됐다고 밝혔습니다.이중 상당수는 방공망에 격추됐지만, 일부는 도심에 떨어지면서 민간인 피해를 막지는 못했습니다.로이터통신은 "우크라이나 전쟁 발발 이후 이틀 동안 기준으로 최대 규모의 공중 공격"이라고 분석했습니다.이번 공격으로 우크라이나 전역에서 180개의 시설이 파괴됐고, 이 중 50개는 아파트 등 주거용 건물이라고 당국은 밝혔습니다.특히 수도 키이우의 피해가 컸습니다.이틀간 키이우에서만 어린이 3명을 포함해 21명이 사망했습니다.9층 아파트가 완전히 붕괴하는 등 민간 시설도 큰 피해를 입었습니다.아파트를 타격한 미사일이 올해 2분기 생산된 KH-101 순항미사일로 확인되면서, 러시아가 글로벌 제재를 회피해 무기를 만들고 있다는 관측이 나옵니다.젤렌스키 대통령은 이날 소셜미디어에 "국민의 생명을 앗아간 침략자의 어떤 공격도 응징 없이 넘어가지 않을 것"이라며 "우리가 전쟁 범죄에 대응하는 것은 정당하다"고 강조했습니다.그러면서 러시아의 석유 산업, 군수 생산기지, 전쟁 책임자들을 '대응' 대상으로 지목했습니다.그는 또 "러시아가 벨라루스를 전쟁에 깊이 끌어들이려고 하고 있다"며 벨라루스가 러시아를 지원해선 안 된다고 경고했습니다.이틀간 도심을 겨냥한 폭격으로 민간인 사상자가 속출하면서, 러시아가 항복을 압박하기 위해 민간인을 겨냥하고 있다는 의심도 커지고 있습니다.러시아는 우크라이나 군을 지원하는 관련 시설과 에너지 시설을 타격한 것이라며 민간인 겨냥 의혹을 부인하고 있습니다.에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령은 "러시아는 민간인을 폭격함으로써 강함보다 약함을 드러내고 있다"며 "군사 전선에서 해법이 고갈되고 있고, 침략 전쟁을 어떻게 끝낼지 모르는 것"이라고 말했습니다.우크라이나도 이날 러시아 중부 도시 랴잔의 정유시설을 타격하는 등 반격에 나섰습니다.우크라이나 공격으로 랴잔에서 3명이 숨지고 최소 12명이 다쳤다고 러시아 지역당국은 전했습니다.이틀째 계속된 대규모 공격은 러시아의 제2차 세계대전 승전 기념일 휴전이 끝난 뒤 미국과 러시아 정상이 우크라이나 전쟁의 종전 가능성을 잇달아 거론한 직후에 이뤄졌습니다.블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 지난 9일 기자회견에서 우크라이나 전쟁이 막바지에 다다르고 있다고 주장했습니다.도널드 트럼프 미국 대통령도 12일 중국 베이징으로 떠나며 우크라이나 전쟁 해결이 가까워졌다고 말했습니다.미국이 중재하는 양측의 종전 협상은 중동 사태로 사실상 중단된 상태입니다.러시아와 우크라이나는 이날 전쟁 포로 205명씩을 교환했습니다.또 우크라이나는 전사한 시신 526구를, 러시아는 41구를 인도받았습니다.(사진=AP, 연합뉴스)