중국 왕이 "시진핑, 올가을 미국 국빈방문…정상간 소통 지속"

▲ 미중 정상회담에서 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석

왕이 중국 공산당 중앙정치국 위원 겸 외교부장이 시진핑 중국 국가주석의 올해 가을 미국 국빈 방문 일정을 확인했습니다.15일 중국 관영 신화통신은 왕 부장이 전날부터 이틀 동안 진행된 시 주석과 도널드 트럼프 미국 대통령 간 정상회담의 합의 내용을 설명하는 브리핑에서 "정상 간 소통을 지속하기로 하고, 시 주석이 올가을 미국을 국빈 방문하는 데 의견을 모았다"고 밝혔습니다.앞서 트럼프 대통령은 전날 베이징 인민대회당에서 시 주석 주최로 열린 국빈 만찬에서 오는 9월 24일 시 주석 부부의 미국 방문을 공식 초청했습니다.왕 부장은 "양국이 '건설적 전략 안정 관계'를 새로운 양국 관계의 위치로 설정했다"며 "이번 회담은 양국이 각자 발전의 중요한 시기에 열린 역사적 회동"이라고 평가했습니다.그는 이어 무역 협상 성과에 대해 "미국과 대등한 관세인하 틀 아래 양자무역 확대 등에 합의했다"고 밝혔습니다.대만 문제와 관련해서는 "회담을 통해 미국 측이 중국의 입장을 이해하고 우려를 중시하고 있으며, 국제사회와 마찬가지로 대만의 독립을 인정하거나 수용하지 않는다는 점을 느꼈다"고 말했습니다.이밖에 양국 정상이 약 9시간에 걸쳐 회담·환영 행사·소규모 대화 등을 이어가며 상호 존중과 협력 확대를 핵심 기조로 확인했다고 왕 부장은 전했습니다.