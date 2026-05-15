다카이치, 시진핑 만난 트럼프와 통화…"중국 관련 의견 교환"

▲ 다카이치 일본 총리

다카이치 사나에 일본 총리가 오늘(15일) 중국 방문 일정을 마친 도널드 트럼프 미국 대통령과 통화했습니다.교도통신과 NHK은 다카이치 총리는 이날 저녁 7시 30분부터 약 15분간 통화한 뒤 취재진을 만나 트럼프 대통령에게서 중국 방문에 대한 상세한 설명을 들었다고 밝혔다고 보도했습니다.다카이치 총리는 "경제안보를 비롯해 경제와 안보 등 중국을 둘러싼 여러 과제를 중심으로 의견교환을 했다"고 전했습니다.그는 "이란 상황에 대해서도 의견을 교환했다"며 "일미 간에 긴밀하게 의사소통을 계속해 갈 것을 확인했다"고 밝혔습니다.또 이란 상황에 대해 사태가 조속히 진정되는 게 중요하다는 일본의 입장도 전달했다고 덧붙였습니다.다카이치 총리는 이번 미중회담에서 일본에 대한 얘기가 오갔는지 질문을 받고서는 "외부에 말하지 않는다는 조건으로 상세한 얘기를 들었다"며 "큰 도움을 받아 깊이 감사드리는 내용"이라고만 밝혔습니다.이번 통화에서 타이완 문제가 화제가 됐는지에 대해서는 답하지 않았습니다.그는 "흔들림 없는 일미 동맹을 확인할 수 있었다"고 전반적인 소감도 전했습니다.양국 정상의 이날 통화는 트럼프 대통령이 중국 방문 일정을 마치고 전용기에서 전화를 걸어 성사됐다고 교도통신은 전했습니다.일본 정부는 미중 정상회담 뒤 다카이치 총리와 트럼프 대통령 간에 조기에 통화가 성사될 수 있도록 미국 정부와 조율해온 것으로 알려졌습니다.