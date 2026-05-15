전한길 "좌파 아이유는 되고 나는 안 되나"…'폭싹' 통편집 주장 논란

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한국사 강사 출신 정치 유튜버 전한길이 넷플릭스 드라마 '폭싹 속았수다'에 출연했지만 정치 성향 때문에 출연분이 통편집됐다고 주장하며 가수 겸 배우 아이유를 언급해 논란이 일고 있다.전한길은 최근 자신의 유튜브 채널 '원웨이뉴스' 라이브 방송에서 배우 최준용과 정치 성향 및 방송 활동에 대한 이야기를 나누던 중 "'폭싹 속았수다' 촬영까지 했지만 결국 편집됐다"고 주장했다.그는 "아이유랑 같이 '폭싹 속았수다'에 출연했다. 극 중 제주도에서 가난하게 자란 주인공이 온라인 강의 회사를 차리는 설정인데, 거기서 저를 1타 강사로 스카우트하는 장면이었다"며 "아이유 씨가 '저와 한배를 같이 타시죠'라고 말하고, 저는 '이거 되겠나?'라고 반응하는 장면이었다"고 설명했다.이어 "세월이 흐른 뒤 성공을 회상하는 장면도 찍었는데 결국 다 잘렸다. 감독이 전화 와서 '정치적인 색채 때문에 오해를 받을 수 있다'고 하더라. 해외에도 나가는 작품이라 피해를 줄 수 없어서 편집해도 된다고 했다"고 주장했다. 또 "나중에 AI로 처리했다고 들었다. 열 받아서 드라마도 안 봤다"고 덧붙였다.전한길은 방송 도중 아이유의 정치 성향을 추측하며 언급하기도 했다. 그는 "아이유는 좌파잖아. 아이유는 그렇게 활동해도 되고 전한길은 우파라고 잘리냐"라고 반문하면서 "촬영할 때는 몰랐는데 계엄 이후 탄핵 찬성 쪽 사람들에게 커피 돌리는 걸 보고 알았다. 미국 CIA에 신고한다고 하니까 갑자기 조용해졌다"고 주장하기도 했다.이날 게스트로 출연한 배우 최준용 역시 정치적 성향 때문에 방송 출연이 어려워졌다고 주장했다.최준용은 "요즘 좌파 연예인들이 미국 CIA에 신고당한다고 하니까 갑자기 침묵하고 있다. 반미를 외치는 사람들이 미국 못 가는 건 왜 그렇게 두려워하는지 모르겠다"고 말했다.전한길은 지난해 7월 자신의 유튜브 채널을 통해서도 비슷한 주장을 한 바 있다. 당시 그는 "'폭싹 속았수다'에서 아이유와 촬영했고, 1타 강사 역할로 출연 예정이었다"고 주장하며 "정치적 이유로 통편집됐지만 작품에 피해를 주고 싶지 않아 받아들였다"고 말했다.(SBS연예뉴스 강경윤 기자)