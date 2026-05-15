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이 대통령 "사적보복대행은 중대범죄…법질서 따라 해결해야"

강민우 기자
작성 2026.05.15 20:16 조회수
이 대통령 "사적보복대행은 중대범죄…법질서 따라 해결해야"
▲ 이재명 대통령이 14일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다.

이재명 대통령이 최근 '보복대행' 범죄와 관련해 "사적보복대행은 부탁받는 사람도 부탁하는 사람도 모두 중대범죄"라고 경고했습니다.

이 대통령은 오늘(15일), 자신의 SNS에 이와 같이 적고, "사소하다 생각되는 일로 인생을 그르쳐서야 되겠는가?"라고 반문했습니다.

그러면서, "현대 문명국가에서 사적분쟁은 법질서에 따라 해결해야 한다"고 강조했습니다.

이 대통령은 인천 서구에서 발생한 사적 보복대행 추정 범행을 경찰이 수사 중이라는 보고서 내용도 함께 첨부했습니다.

해당 사건은 지난 13일 새벽 3시, 인천 서구 청라동에서 퀵서비스로 위장한 용의자가 피해자의 아파트 현관 앞에 페인트칠을 하고 계란 등 음식물을 뿌린 사건입니다.

현재 경찰은 용의자를 추적하는 한편, 보복대행 관련 관련성을 수사하고 있습니다.

메신저 '텔레그램' 등을 이용한 보복대행 추정 범죄는 지난해 8월 대구에서 처음 발생해 현재까지 69건이 발생했습니다.

경찰은 이 중 60개 사건 피의자 50명을 검거했습니다.

(사진=연합뉴스)
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