이 대통령, TK 신공항 건설 예정 부지 방문…"사업 지연 안타까워"

▲ 이재명 대통령이 14일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다.

이재명 대통령이 대구·경북(TK) 통합 신공항 건설 예정 부지인 대구 군위군과 경북 의성군 일대를 방문했습니다.이번 일정은 지역 최대 현안 가운데 하나인 통합 신공항 사업 현장의 여건을 직접 점검하고, 추진 과정의 어려움을 청취하기 위해 마련됐다고 안귀령 청와대 부대변인이 서면 브리핑에서 밝혔습니다.이 대통령은 현장에서 대구시, 국방부, 국토교통부 관계자들로부터 사업 개요와 추진 경과, 향후 계획, 군 공항과 민간 공항의 이전 현황 등 설명을 들었습니다.대구시 관계자는 "도심 군 공항의 외곽 이전과 현대화로 국가안보 역량을 강화하고 주민 불편을 해소할 수 있고, 민간 공항의 확대 이전으로 대구·경북이 '5극3특' 전략의 핵심 거점으로 자리매김할 수 있다"고 말했습니다.그러면서 "군 공항 건설에 필요한 막대한 재원을 조달하는 과정에서 과도한 금융비용 부담이 발생하고 있고, 사업 장기화 리스크도 대구시에 집중되는 상황"이라며 "안정적 사업 추진을 위해 최소한의 국가적 지원이 필요하다"고 호소했습니다.이에 이 대통령은 "재원 문제 등으로 사업 추진이 지연되고 있는 상황에 대해 매우 안타깝게 생각한다"고 언급했습니다.그러면서 사업 장기화로 추가되는 비용의 규모, 재정 부담 등에 대해 묻기도 했다고 안 부대변인은 전했습니다.(사진=연합뉴스)