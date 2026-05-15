[날씨/XR] 5월 중순 이례적 더위…주말 전국 30도 안팎

어제(14일)에 이어 오늘도 서쪽 지역을 중심으로 때 이른 더위가 이어졌습니다.



서울이 31도까지 올랐고요, 일부 강원 지역은 5월 중순 가운데 역대 가장 높은 기온을 기록하기도 했습니다.



때 이른 여름 더위는 주말까지 계속 이어지겠습니다.



이렇게 지도에 붉게 보이는 지역은 낮 기온이 30도 이상 오르겠고요, 그 밖의 전국도 30도 가까이 올라서 덥겠습니다.



또 낮 동안 강한 볕이 내리쬐면서 자외선 지수가 매우 높음 수준까지 오르겠습니다.



이렇게 볕이 강할 때는 오후에 오존 생성도 활발해지면서 오존 농도도 높게 오르겠는데요, 대부분 지역의 오존 농도 나쁨 수준이 예상되고 경기 남부 지역은 매우 나쁨 수준을 보이겠습니다.



오후에 장시간 무리한 야외 활동은 피하시는 게 좋겠습니다.



이어서 위성 영상 보시면 오늘도 대기 상층부터 지상까지 고기압이 뒤덮으면서 전국 하늘 구름 없이 맑게 드러나 있는 모습이고요, 내일도 전국이 대체로 맑겠습니다.



일교차도 여전히 크겠습니다.



서울의 아침 기온이 18도로 오늘과 비슷하겠고 낮 기온 서울이 31도, 대구가 33도까지 오르겠습니다.



그래도 아직은 습도가 낮아서 체감 더위는 기온보다는 조금 낮겠습니다.



다음 주 들어서는 기압계가 바뀌면서 기온이 서서히 내려가겠고요, 수요일에는 전국에 비가 오면서 더위도 주춤하겠습니다.



(남유진 기상캐스터)