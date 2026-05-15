삼성 사장단 "조건 없이 대화"…노조 "신뢰 없다"

<앵커>



삼성전자 반도체 공장이 엿새 뒤 멈춰 설 위기에 놓였습니다. 삼성전자 사장단은 물론 고용노동부 장관까지 직접 노조를 찾아가 대화 재개를 위한 총력전에 나섰지만, 노조는 경영진에 대한 신뢰가 전혀 없다며, 총파업을 강행하겠다는 입장입니다.



오늘(15일) 첫 소식, 최승훈 기자입니다.



<기자>



반도체 사업을 이끄는 전영현 DS부문장을 포함한 삼성전자 사장단이 오늘 오후 평택에 있는 노동조합 사무실을 찾아갔습니다.



중앙노동위원회의 2차 사후 조정 요청에 대해 노조가 오늘 오전 거부 의사를 밝히자 대화 물꼬를 트기 위해 직접 나선 겁니다.



방문에 앞서 사장단은 노사 문제로 국민과 주주, 정부에 큰 부담과 심려를 끼쳤다며 고개를 숙이고, 조건 없이 열린 자세로 대화에 임하겠다고 노조에 호소했습니다.



하지만 40분에 걸친 대화에서도 노사 양측은 이렇다 할 결론을 내지 못했습니다.



최승호 초기업노조 삼성전자지부 위원장은 경영진에 대한 직원들의 신뢰가 전혀 없다며, 성과급 투명화, 상한 폐지, 제도화 안건이 대화의 전제라는 점을 재확인했습니다.



노사 간 대화 재개가 어려워지는 분위기로 흐르면서 김영훈 고용노동부 장관이 나섰습니다.



주무 부처 수장이 파업 전 사업장을 직접 찾는 건 매우 이례적인 일입니다.



김 장관은 이 자리에서 노조 측의 총파업 계획과 노사 협상 상황, 향후 대응 방향 등에 대해 논의했습니다.



최 위원장은 교섭 재개를 위해서는 사측 대표 교섭위원을 교체하고 사측의 실질적인 입장 변화가 선행돼야 한다는 두 가지 조건을 내걸었고, 김 장관이 이를 사측에 전달할 것을 약속했다고 밝혔습니다.



김 장관은 토요일인 내일 삼성전자 사측을 만날 예정인데, 노조가 핵심 요구에 대한 사측의 태도 변화를 요구하며 파업 강행을 시사하고 있어서 실재 중재가 가능할지는 불투명한 상황입니다.



(영상편집 : 윤태호)