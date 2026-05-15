허구연 KBO 총재, 주한 도미니카공화국 대사와 야구 교류 논의

▲ 마르티네스 테헤라 도미니카공화국 대사와 허구연 KBO 총재(오른쪽)

한국야구위원회(KBO) 허구연 총재가 주한 도미니카공화국 대사와 만나 양국의 야구 교류를 통한 스포츠 외교 활성화 방안을 논의했습니다.KBO는 허 총재가 14일 KBO를 방문한 안지 샤키라 마르티네스 테헤라 도미니카공화국 대사와 환담했다고 오늘(15일) 밝혔습니다.테헤라 대사는 KBO리그에서 활약하는 도미니카공화국 국적 선수들을 매개로 한 야구 교류와 '도미니카 데이' 등 문화 행사 개최 가능성을 언급하며 지속적인 선수 교류와 협력을 희망했습니다.이에 허 총재는 도미니카공화국 윈터리그 유망주 또는 저년차 선수로 구성된 대표팀을 '울산-KBO 폴(Fall) 리그'에 파견하는 방안을 제안했습니다.아울러 대표팀 평가전과 친선경기 개최는 물론, 주한 대사관과 협력해 도미니카공화국 야구협회와의 업무 공조도 함께 추진하겠다는 뜻을 전했습니다.테헤라 대사는 "한국과 도미니카공화국의 가장 큰 공통점은 야구에 대한 뜨거운 열정"이라며 "야구 교류를 통해 양국 관계가 더욱 증진되길 바란다"고 말했습니다.허 총재 역시 "세계적인 야구 강국 도미니카공화국에 대한 관심이 크다"며 "활발한 교류를 계기로 긴밀한 협력 관계를 구축해 나가길 기대한다"고 화답했습니다.(사진=한국야구위원회 제공, 연합뉴스)