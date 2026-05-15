'그알' 남양주 스토킹 살인사건의 전말…살인범 김훈이 남긴 '기밀 USB'의 정체는?

SBS '그것이 알고 싶다'가 남양주 스토킹 살인사건의 전말을 파헤친다.



오는 16일 방송되는 '그것이 알고 싶다'(이하 '그알')는 '살인범의 기밀 USB와 비밀 공범-남양주 스토킹 살인의 실체'라는 부제로, 지난 3월 경기도 남양주에서 발생한 참혹한 스토킹 살인 사건을 조명하고, 가해자 김훈이 주장하는 '반전'의 실체와 그 배후에 숨겨진 진실을 추적한다.



지난 3월 14일 오전, 남양주시 오남읍의 한적한 길을 주행하던 20대 여성의 차량 앞을 흰색 경차 한 대가 가로막았다. 차에서 내린 남성은 전동 드릴로 유리창을 파괴한 뒤, 비명을 지르며 저항하는 여성을 끌어내 무참히 살해했다. 목격자의 제지에도 불구하고 "내 인생 끝났다"며 14차례나 흉기를 휘두른 범인은 여성의 전 남자친구 김훈(44). 그는 이미 과거 성범죄 전과로 전자발찌를 착용 중이었으며, 두 차례나 스토킹 신고를 당한 상태였다.



검거 후 김훈은 약물 복용을 핑계로 기억이 나지 않는다며 범행을 부인하고 있다. 그런데 제작진은 김훈의 지인으로부터 뜻밖의 이야기를 듣게 된다. 김훈이 사건 전 "이걸 공개하면 반전이 일어날 수 있다"라며 의문의 USB를 맡겼다는 것. 김훈은 피해자가 동료들과 공모해 자신의 사업체를 뺏으려 스토킹 신고를 꾸며냈다고 주장한다. 과연 이 USB 속에 담긴 내용은 범행의 명분이 될 수 있는 자료일까, 아니면 가해자의 비겁한 변명일까.



범행 직후 김훈은 피해자의 휴대폰을 챙겨 달아났고, 해당 기기는 여전히 행방이 묘연하다. 제작진은 추적 끝에 피해자가 생전 맡겼던 휴대폰 포렌식 내역을 입수, 1년 5개월간의 사용 기록을 복원했다. 그 안에는 김훈을 도운 것으로 의심되는 '조력자'와의 은밀한 대화가 고스란히 남아 있었다.



조력자의 정체는 무엇이고, 김훈과 피해자 사이에는 무슨 일이 있었던 걸까. 그리고 김훈은 어떤 인물이며, 그가 집요하게 피해자를 추적했던 이유는 무엇일까. 사건의 진실을 추적할 '그알'은 오는 16일 토요일 밤 11시 10분에 방송된다.



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)