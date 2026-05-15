이 대통령, 안동에서 초등학교 은사 만나 "정말 고맙습니다"

▲ 15일 오후 청주 오스코에서 스승의날 기념식이 진행되는 가운데 이재명 대통령 축사가 영상으로 보여지고 있다

이재명 대통령은 스승의 날인 15일 경북 안동의 한 식당에서 초등학교 동문들과 함께 은사인 박병기 선생님을 만나 점심을 함께 했습니다.이 대통령은 식당에 도착해 박 선생님에게 "선생님 건강하시죠"라고 안부를 건네고, 가슴에 카네이션을 직접 달아드린 뒤 "정말 고맙습니다"라며 끌어안았다고 안귀령 청와대 부대변인이 서면 브리핑을 통해 밝혔습니다.동문들을 향해서도 "옛날이나 지금이나 하나도 안 변했다"며 반가움을 표시했습니다.이어 화기애애한 분위기 속에서 불고기, 두부김치, 배추전 등을 나눠 먹으며 학창 시절의 추억과 근황을 두고 이야기꽃을 피웠다고 안 부대변인은 전했습니다.박 선생님은 미소를 지으며 제자들의 이야기를 들은 뒤 "정말 감격스럽다"며 "어떤 선생님이 이런 영광을 누릴 수 있을까 싶다"고 눈시울을 붉히기도 했습니다.이 대통령에게는 "나라를 제자리에 잡아줘서 고맙다"며 "가는 곳마다 '이재명 잘한다'는 이야기가 많이 들려 기분이 좋다"고 말했습니다.그러면서 "끝까지 지금처럼 멋지게 해내리라 믿는다"고 당부의 말을 건넸습니다.이 대통령은 "선생님께 다시 한번 감사드린다"며 "친구들도 함께해줘서 정말 반갑고 고맙다. 좋은 세상에서 모두 건강하게 잘 살아가자"고 인사를 건넸습니다.박 선생님은 삼계초등학교에서 이 대통령의 6학년 담임을 맡았습니다.이 대통령은 이전에도 여러 차례 박 선생님에 대한 감사와 존경의 뜻을 표한 바 있습니다.(사진=연합뉴스)