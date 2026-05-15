아열대 서식 청색 꽃게, 제주도 해역서 다량 출현

▲ 청색 꽃게

주로 아열대 해역에서 서식하던 청색 꽃게가 우리나라 제주 해역에서 다량으로 발견되고 있습니다.국립수산과학원은 최근 제주 해역에서 청색 꽃게(Portunus pelagicus)가 다량으로 출현함에 따라 수산자원 활용 가능성을 조사한다고 오늘(15일) 밝혔습니다.주로 인도양과 남태평양 등 아열대 해역에 서식하는 청색 꽃게는 과거 제주 연안에서 간헐적으로 발견됐으나 최근 들어 제주 동부 지역을 중심으로 대량으로 어획되고 있습니다.제주 해역에서 꽃게(Portunus trituberculatus)를 비롯한 기타 게류의 최근 5년간 어획량은 평균 26t 수준으로, 해마다 큰 변동 폭을 보입니다.수과원은 청색 꽃게 분포 해역의 확대 가능성에 주목하고 있습니다.장기적으로 청색 꽃게 어획 동향과 자원량 변화, 시장성 및 경제적 가치 등을 종합해서 조사할 예정입니다.권순욱 수과원장은 "제주 연안에서 증가하고 있는 청색 꽃게의 유입 경로, 어획 동향, 산업적 가치 등을 조사해 향후 수산자원으로 활용할 수 있는 과학적 근거를 마련하겠다"고 전했습니다.(사진=연합뉴스/수산과학원 제공)