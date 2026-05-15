[여담야담] 부산 북갑 '피말리는 3파전'…여야가 본 단일화 전망은?

[주영진 뉴스브리핑]
인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.
■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 한민수 더불어민주당 의원, 김소희 국민의힘 의원, 최선호 SBS 논설위원
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● 부산 북갑 피말리는 3파전 ~ ● 국힘, 단일화 신경전 가열
한민수 / 더불어민주당 의원
"'부산 북갑' 하정우, 출마 가장 늦어…무난하게 높은 지지 받을 듯"
"보수 단일화 안 될 것…2등 싸움 결과 따라 정치생명 위태"
김소희 / 국민의힘 의원
"'북갑' 박민식·한동훈 모두 단일화 없는 승리 노릴 듯"
"'북갑' 하정우 40% 넘을 줄 알았지만 초반 실수로 지지율 낮아져"
최선호 / SBS 논설위원
"한동훈 지지율, 여론조사 질문 문항·조사기관·조사 방식 등 따라 달라"
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