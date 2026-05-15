[여담야담] '특검에 공소취소권' 반대 44% 찬성 27%…대통령 지지도 소폭 하락

[주영진 뉴스브리핑]
인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.
■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 한민수 더불어민주당 의원, 김소희 국민의힘 의원, 최선호 SBS 논설위원
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● 6·3 후보 등록 오늘 마감 ~ ●이 대통령 지지율 61%
한민수 / 더불어민주당 의원
"선거 목표는 높게 자세는 낮게 임할 것"
"이 대통령 지지도 하락? 전국 다니며 느끼는 민심 여전히 높아"
"장동혁 SNS, 품격 없고 저질스러워…비판받아 마땅"
김소희 / 국민의힘 의원
"후보 자질 앞세워 주요 지역에서 상승세…마지막까지 최선 다할 것"
"이 대통령 지지도 하락, 공소 취소 이슈 등이 중도층에 영향 준 듯"
"정청래 전국 행보, 전당대회 준비하나?"
최선호 / SBS 논설위원
"조작 기소 특검 이후 보수 결집…여권 단일화 등도 변수"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
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