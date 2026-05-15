하나금융, 두나무에 1조 투자…은행-가상자산 첫 동맹

하나금융그룹이 국내 가상자산 거래소 1위 '업비트'의 운영사인 두나무의 지분을 대규모로 인수했습니다.



하나은행은 오늘(15일) 이사회를 열어 카카오인베스트먼트가 보유한 두나무 지분 중 228만 4천 주를 약 1조 33억 원에 인수하기로 결의했습니다.



국내 시중은행이 주요 가상자산 거래소 지분을 대규모로 사들인 것은 이번이 처음입니다.



이에 따라 하나은행은 두나무 지분 6.55%를 보유한 4대 주주 지위를 확보하게 됩니다.



최대주주인 송치형 의장(25.5%, 2025년 말 기준), 2대 주주인 김형년 부회장(13.1%), 우리기술투자(7.20%) 다음입니다.



하나금융그룹 측은 디지털 자산 생태계가 주도하는 금융 변화에 선제 대응하고, 미래 성장 동력을 확보하기 위한 결정이라고 밝혔습니다.



두나무 입장에서도 대형 금융회사의 투자를 끌어냄으로써 경영 투명성을 높이고 '사회적 자본'을 얻을 수 있는 이점이 있습니다.



최근 증권업계가 가상자산 업계와 동맹을 강화하는 것도 비슷한 맥락으로 풀이됩니다.



하나은행이 두나무 4대 주주에 오른 뒤에도 업비트와 인터넷 전문은행인 케이뱅크의 원화 입출금 계좌 제휴 관계는 유지됩니다.



하나금융은 단순한 계좌 제휴를 넘어 외화 송금, 원화 스테이블코인 발행과 유통 등 다각도 협력을 추진할 방침이라고 밝혔습니다.