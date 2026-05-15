이 대통령 "유능한 제자 덕에 국정 도움"…하윗 "한국, 혁신 국가"

▲ 이재명 대통령이 15일 청와대에서 노벨경제학상 수상자인 피터 하윗 미국 브라운대 명예교수와 접견에 앞서 악수하고 있다

이재명 대통령이 지난해 노벨경제학상 수상자인 피터 하윗 미국 브라운대 명예교수에게 한국의 혁신 성장 전략에 관한 조언을 구했습니다.이 대통령은 청와대에서 강훈식 비서실장, 김용범 정책실장, 하준경 경제성장수석 등 참모진들과 함께 하윗 교수를 접견했습니다.이 대통령은 먼저 "우리 하준경 수석의 스승님이라고 들었다"며 "유능한 제자를 키우셔서 대한민국 국정에 큰 도움이 되고 있다"고 인사를 건넸습니다.그러면서 "(하 수석이) 대한민국 경제 성장을 직접 관할하고 있는데, 아마도 교수님께서 평소 가르쳐주신 전략대로 혁신을 통한 성장에 주력하고 있다"고 소개했습니다.이어 "오늘도 오신 김에 대한민국 경제 성장 전략에 관해 도움 말씀을 잘 부탁한다"며 "늦긴 했지만 노벨경제학상 수상을 축하드린다"고 덧붙였습니다.하 수석이 2003년 브라운대에서 박사학위 과정을 밟을 때 논문을 지도한 스승이 하윗 교수였다는 점을 언급하며 예를 갖추고, 한국의 성장 전략을 위한 통찰을 나눠달라고 당부한 셈입니다.하윗 교수도 "오늘이 스승의 날이라고 들었다"며 "하 수석님이 제가 가르친 대로 잘 이행하고 있다고 해서 정말 기쁘다"고 화답했습니다.이어 "대통령님의 지도하에 한국은 성장 중심의 정책을 채택해왔고, 혁신 기반 경제성장 전략을 수행하고 있는 것으로 보인다"며 "한국은 AI와 반도체, 첨단 기술이 산업 분야를 선도하는 혁신 국가로 세계적 최전선에 서 있다"고 칭찬했습니다.하윗 교수는 "국내총생산 대비 한국의 연구개발(R&D) 지출이 세계에서 두 번째로 높다"며 "이 대통령 아래서 창조적 파괴의 주역이자 경제성장의 핵심 동력인 스타트업과 중소기업에 인센티브와 재정 지원을 강화해주는 것을 정말 긍정적이라고 생각한다"고 구체적인 설명을 이어갔습니다.또 "나아가 성장의 혜택이 포용적으로 확장돼 합리적 정책을 마련한다는 점이 정말 인상 깊다"라고도 언급했습니다.특히 하윗 교수는 "정말 인상적인 것은 모든 정책을 추진하며 건전한 재정 기조를 유지하면서 재정 적자를 최소화하고, 물가 성장 목표를 잘 조정하고 있다는 점"이라며 "불안정하고 불확실한 글로벌 환경 속에서도 한국이 인상적인 성과를 거두고 있다"고 분석했습니다.그러면서 "전 세계에서 한국처럼 역풍을 헤쳐 나가는 국가가 많지 않다. 대통령님의 리더십 덕분이라고 생각한다"며 "오늘 대화를 나누며 어떻게 이렇게 인상적인 성과를 거뒀는지 배우고 싶다. 제 지지를 보내드린다"고 말했습니다.이에 이 대통령은 "교수님이 하 수석을 통해 간접 지도해주신 덕에 대한민국이 올해 1분기 전 세계에서 성장률이 제일 높아졌다"고 답변해 좌중의 웃음을 자아냈습니다.하윗 교수가 "제 기여인지 (모르겠지만) 너무 기쁘게 받아들이겠다"고 하자 이 대통령은 다시 "기여가 확실하다"고 추켜세웠습니다.이날(15일) 면담에서 하윗 교수는 "독과점 구조로 시장 경쟁이 제한되는 점이 혁신성장을 가로막는 큰 장애요인"이라며 "독과점 시장 개혁을 통해 경제의 역동성을 높이려는 이재명 정부의 정책 방향이 혁신성장에 매우 중요한 의미를 지닌다"고 평가했다고 강유정 청와대 수석대변인이 전했습니다.하윗 교수는 또 "최근 중동전쟁이라는 세계 공통의 어려움 속에서도 한국이 위기 대응 측면에서 가장 모범적인 국가 가운데 하나로 평가받고 있다"고 언급했습니다.강 수석대변인은 "이번 면담은 이재명 정부 국정 2년 차를 앞두고 중동전쟁 이후 더욱 빠르고 강한 경제 대도약 전략을 모색하기 위해 마련됐다"며 "이번 논의가 하반기 경제 성장전략은 물론 향후 마련될 중장기 국가 미래 비전 수립에도 중요한 기여를 할 것으로 기대된다"고 밝혔습니다.(사진=청와대통신사진기자단], 연합뉴스)