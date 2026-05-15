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"미 알파벳, 5조 원대 엔화 채권 발행 예정…외국 기업 사상 최대"

조제행 기자
작성 2026.05.15 15:46 조회수
"미 알파벳, 5조 원대 엔화 채권 발행 예정…외국 기업 사상 최대"
▲ 구글

구글 모회사 알파벳이 일본이 아닌 외국 기업으로는 사상 최대 규모의 엔화 표시 채권을 발행할 예정이라고 니혼게이자이신문이 15일 보도했습니다.

알파벳은 오는 21일 5천765억 엔(약 5조 4천515억 원) 규모의 '글로벌 엔화 채권'을 국내외 투자자를 대상으로 발행할 예정입니다.

알파벳이 엔화 표시 채권을 발행하는 것은 이번이 처음입니다.

특히 일본 국적이 아닌 기업이 한 번에 발행하는 엔화 표시 채권으로는 2019년 버크셔 해서웨이의 발행 물량 등을 넘어 사상 최대라고 닛케이는 전했습니다.

발행할 채권은 상환 기간별로 3년, 5년, 7년, 10년, 15년, 30년, 40년 등 7종에 달하며 물량이 가장 많은 5년물은 2천5억 엔(약 1조 8천967억 원) 규모로 표면 이율이 2.412%입니다.

미국 모건스탠리, 미즈호증권 등이 발행 주간사를 맡았습니다.

블룸버그 통신은 하이퍼스케일러(대규모 AI 데이터센터 운영 기업)가 거액의 채권을 발행하는 가운데 초대형 기업들이 엔화 채권 시장을 노리고 있다는 신호라고 평가했습니다.

(사진=연합뉴스)
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