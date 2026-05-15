100만 유튜버 납치·살해 시도한 일당 징역 25∼30년

▲ 유명 유튜버 납치·살해 시도한 일당 구속영장심사

유명 유튜버를 납치해 살해하려 한 일당이 1심에서 중형을 선고받았습니다.인천지법 형사13부(김기풍 부장판사)는 오늘(15일) 선고 공판에서 강도살인미수 등 혐의로 기소된 중고차 딜러 26살 A 씨와 그의 지인인 24살 B 씨에게 각각 징역 30년과 25년을 선고했습니다.또 이들에게 범행 도구를 빌려줘 강도상해 방조 등 혐의로 기소된 37살 C 씨에게도 징역 5년을 선고했습니다.재판부는 "A 씨는 사전에 범행 장소와 시신 유기 방법 등 범행을 철저히 계획하고 인적·물적으로 대비했다"며 "피해자는 두개골이 골절되고 실신하는 등 생명의 위협을 받을 정도로 참혹한 부상을 입었다"고 설명했습니다.이어 "A 씨와 B 씨는 객관적 증거가 나올 때만 범행을 인정하고 허위 진술을 시도하는 등 범행 후 정황이 매우 나쁘다"며 "피해자로부터 용서받지 못했고 피해 회복을 위해 노력한 정황도 없다"고 덧붙였습니다.재판부는 "C 씨 역시 차량과 목장갑 등을 제공해 범행을 용이하게 하는 등 죄질이 매우 불량하다"며 양형 이유를 밝혔습니다.앞서 검찰은 지난 3월 결심 공판에서 A 씨와 B 씨에게 무기징역을, C 씨에게 징역 7년을 각각 구형했습니다.A 씨와 B 씨는 지난해 10월 26일 밤 10시 40분쯤 한 유튜버를 그가 사는 인천의 아파트 주차장으로 불러낸 뒤 둔기로 10여 차례 폭행하고 차량에 납치해 살해하려 한 혐의로 재판에 넘겨졌습니다.이들은 당시 피해자를 차량에 태워 200㎞가량 떨어진 충남 금산군의 한 공원묘지 주차장으로 이동했으나, 신고를 받고 출동한 경찰에 현행범으로 체포됐습니다.구독자 100만 명가량의 유명 게임 유튜버인 피해자는 이들로부터 얼굴 부위에 심한 폭행을 당해 중상을 입었습니다.조사 결과 A 씨는 고급 스포츠유틸리티차(SUV)를 계약한 피해자로부터 '계약금을 돌려달라'는 요구를 받자 그의 돈을 빼앗고 살해할 계획을 세운 뒤 범행한 것으로 확인됐습니다.(사진=연합뉴스)