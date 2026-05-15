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'바이어' 류준열vs'앰배서더' 한소희, 칸영화제서 각기 다른 행보

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작성 2026.05.15 15:38 조회수
'바이어' 류준열vs'앰배서더' 한소희, 칸영화제서 각기 다른 행보
제79회 칸영화제가 개막한 가운데 출연작 초청이 아닌 다른 이유로 영화제를 찾는 배우들의 행보도 눈길을 끈다.

류준열은 칸영화제에 배우가 아닌 바이어 자격으로 참석했다. 이 일정은 일본 영화인을 통해 알려졌다.

지난 13일 일본 영화 배급사 'Elas Films' 코카와 나츠미 대표는 SNS를 통해 류준열과 만난 일화를 공개했다. 그는 "칸 국제영화제에서 류준열을 우연히 만났다. 바이어로 온 것 같았다"고 전했다.

코카와 나츠미 대표는 "제가 한국 영화를 배급한 적이 있다고 전했더니 어떤 영화냐고 물었다. 한소희 주연 영화라 말하기 좀 껄끄러울지도 모른다고 생각했지만 '폭설'이라고 답했다. 그가 '한소희 영화라 당연히 안다. 엄청 재밌네' 하면서 폭소했다"고 전했다.

류준열과 한소희는 지난 2024년 짧게 교제한 바 있다. 하와이 여행 목격담이 불거지며 연애 사실이 알려졌으나 환승 연애 의혹이 불거지며 14일 만에 이별을 발표했다.
한소희

한소희 역시 칸영화제를 방문한다. 역시 작품 초청은 아니다. 한소희는 글로벌 앰배서더로 활약하고 있는 한 주얼리 브랜드의 행사 '2026 우먼 인 모션 어워즈(Women in Motion Award)' 참석차 칸을 방문한다. 한소희는 지난해에도 같은 행사에 참석한 바 있다.

한때 공개 연애를 한 바 있는 두 배우는 동시기에 칸에 머무르게 됐다. 류준열은 영화 바이어로, 한소희는 앰버서더 자격으로 각자의 일정을 소화할 예정이다.



(SBS연예뉴스 김지혜 기자)
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