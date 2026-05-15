"큰 손님 온다!" 곳곳 현수막…이 대통령 고향 안동 들썩

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'한국 정신문화의 수도'로 불리는 경북 안동이 한일 정상회담 개최지로 공식 발표되자 지역 사회에 기대감이 커지고 있습니다.시민들은 차분한 분위기 속에서도 지역 발전의 새로운 전환점이 될 수 있다며 환영하는 분위기입니다.특히 수도권이나 부산 등 대도시가 아닌 지방 중소도시에서 국가 간 정상회담이 열린다는 점에 의미를 두고 있습니다.여기에 안동이 이재명 대통령의 고향이라는 상징성까지 더해지며 지역 발전 기대감도 높아지고 있습니다.이재명 대통령이 오는 19일 고향인 안동에서 다카이치 사나에 일본 총리와 정상회담을 한다는 내용이 공식 발표된 오늘(15일), 행사와 프로그램이 진행될 것으로 알려진 시설과 장소는 평소와 비슷한 분위기였습니다.다만 큰 손님 맞이에 부족한 부분이 없는지 점검하는 모습이 곳곳에서 이어졌습니다.관광지에는 평소처럼 국내외 관광객들의 발길이 이어졌습니다.주요 도로에서는 의전·행사용으로 보이는 차량 여러 대가 함께 이동하는 모습도 눈에 띄었습니다.경북도청 앞 삼거리와 관광지 주변 도로에는 '이재명 대통령 고향 안동에서 정상회담을 개최하는 것을 환영한다'는 내용의 현수막도 내걸렸습니다.지역 기관들은 정상회담 관련 장소 관계자들과 준비 상황을 공유하며 손님맞이 준비에 나서고 있습니다.지역 관가 관계자는 "정부 쪽에서 행사나 프로그램 관계자 등과 직접 소통하며 정상회담을 준비하고 있는 것으로 알고 있다"고 전했습니다.주민들은 이번 한일 정상회담이 전통문화를 간직한 안동을 세계에 다시 알리는 계기가 될 것으로 기대하고 있습니다.양국 정상의 일정과 문화 교류 행사 등을 통해 안동의 전통문화와 관광지, 음식 등이 널리 알려질 것으로 보고 있습니다.시민들은 1999년 4월 엘리자베스 2세 영국 여왕이 안동을 찾은 뒤 관광객이 크게 늘었던 기억도 떠올리고 있습니다.한 시민은 "한일 정상회담이 지방 중소도시이면서 이재명 대통령의 고향인 안동에서 열린다는 사실 자체만으로도 큰 도움이 될 것"이라며 "안동이라는 도시 브랜드와 전통문화, 관광자원 등이 함께 주목받아 관광과 경제가 활성화되기를 바란다"고 말했습니다.이번 정상회담을 계기로 안동을 중심으로 한 경북 지역과 일본 각 지역 간 문화·경제 교류도 확대될 것으로 기대됩니다.지역에서는 정상회담 이후 안동을 중심으로 한 북부권 문화관광 활성화 방안과 일본 교류 확대 방안 등을 준비 중입니다.반도체와 이차전지 등 지역 주력 산업 분야에서도 일본과 협력과 투자 유치 방안을 모색할 계획입니다.한일 정상회담 안동 개최가 국립(공공) 의과대학 신설과 경북 대순환 철도 건설 등 지역 숙원 사업 해결의 계기가 될 수 있다는 기대감도 나오고 있습니다.안동에서는 지난 3월부터 한일 정상회담 개최 가능성이 제기돼 왔습니다.지난달과 최근에는 주요 장소를 대상으로 외교 당국 등의 사전 답사도 진행됐습니다.지역 주민은 "이번 정상회담이 단순 외교 행사를 넘어 안동 도시 브랜드를 세계에 다시 알릴 절호의 기회가 됐으면 한다"며 "안동을 중심으로 한 경북 북부권 문화관광 활성화와 지역 경제 발전으로 이어질 수 있도록 철저히 준비해야 한다"고 강조했습니다.(사진=연합뉴스)