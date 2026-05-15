정성호 법무장관, 검찰 지휘부와 5·18묘지 첫 참배…"과거 잘못 반성"

▲ 정성호 장관과 구자현 검찰총장 대행

정성호 법무부 장관은 5·18 민주화운동 46주년을 사흘 앞둔 오늘(15일) 구자현 검찰총장 직무대행 등 검찰 고위 간부들과 함께 광주 국립묘지를 참배했습니다.정 장관은 구 대행 등과 함께 방명록을 작성하고 헌화·분향했습니다.이어 5·18 당시 희생자의 관을 구하러 가던 중 계엄군 총격에 숨진 박현숙 열사(사망 당시 16세)와 당시 전남대 총학생회장인 박관현 열사 묘를 각각 참배했습니다.이날 참배에는 정 장관과 구 대행을 비롯해 이진수 법무부 차관, 박규형 대검찰청 기획조정부장, 최지석 공공수사부장, 김태훈 대전고검장, 박철우 서울중앙지검장, 성상헌 남부지검장 등이 함께했습니다.법무부 장관이 검찰 간부들과 5·18민주묘지를 찾은 건 이번이 처음입니다.법무부는 과거의 잘못을 반성하고 국민 앞에서 새로운 법무·검찰을 선언하기 위해 이번 참배 일정을 마련했다고 설명했는데, 검찰 등 국가 권력의 인권 침해 행태를 반성한다는 메시지로 풀이됩니다.(사진=연합뉴스)