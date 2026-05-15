김민주, 6월 서울·도쿄 단독 팬미팅 'Hello, Our Summer' 개최

배우 김민주가 오는 6월 도쿄와 서울에서 단독 팬미팅을 연다.



15일 소속사 매니지먼트 숲은 오는 6월 7일 일본 도쿄 니쇼홀, 6월 27일 서울 연세대학교 백주년기념관 콘서트홀에서 '2026 김민주 팬미팅 Hello, Our Summer with Berriz (헬로우, 아워 썸머 위드 베리즈)'를 개최한다고 알렸다.



이번 팬미팅은 김민주의 첫 일본 단독 팬미팅이자, 서울에서는 약 2년 만에 진행되는 두 번째 단독 팬미팅이다. 김민주는 기획 단계부터 팬미팅 준비 과정에 참여하며 오랜 시간 기다려온 팬들을 위한 특별한 선물을 준비하고 있다. 특히 토크와 무대, 다양한 소통 코너를 구성해 김민주의 다채로운 매력을 전할 예정이다.



김민주는 최근 JTBC 금요시리즈 '샤이닝'에서 주인공 '모은아' 역을 맡아 폭넓은 감정선을 보여주고 있다. 현재는 넷플릭스 시리즈 '뷰티 인 더 비스트'(가제) 촬영에 한창이다.



한편, 팬미팅 티켓 예매는 오는 5월 22일 오후 7시부터 티켓링크를 통해 진행된다.



<사진 출처: 매니지먼트 숲>



(SBS연예뉴스 김지혜 기자)