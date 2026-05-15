국민의힘 지지율 한달 째 상승…실제 표로 이어질까? [이브닝 브리핑]

6.3 지방선거를 채 20일도 남겨두지 않은 시점, 보수층 결집이 진행되는 걸까요? 한국갤럽 정례조사에서 국민의힘 지지율이 4주째 상승하고 있다는 결과가 나왔습니다. 5월2주 조사 결과, 국민의힘 지지율은 23%로 직전 조사보다 2%p 올랐습니다. 민주당의 지지율은 45%로 직전에 비해 1%p 낮았습니다. 지방선거 전망에서도 여당 승리 기대가 여전히 많았지만 야당 승리 기대가 높아지는 모습을 보였습니다.
민주당 45%, 국민의힘 23%..국힘 최저치 대비 5%p 상승
정당 지지율부터 보겠습니다. 민주당 45%, 국민의힘 23%, 조국혁신당 2%, 개혁신당 4%, 무당층 24%였습니다. 이번 조사는 지난 12일부터 지방선거 D-20일인 14일까지 진행됐는데 눈에 띄는 점은 보수정당 지지율이었습니다. 4월1주 18%로 최저치를 찍었던 국민의힘 지지율이 4월3주 19%에서 4월4주 20%, 4월5주 21%로 상승추세를 보이다 이번주 23%까지 올랐습니다. 평소 2%대였던 개혁신당도 이번주 4%로 올랐습니다. 같은 기간 48%대를 유지하던 민주당은 소폭 하락했습니다.
4월1주 조사와 이번주 조사를 비교해 어디서 변화가 생겼는지 들여다보겠습니다. 먼저 지역입니다. 보수의 심장이라는 대구/경북에서 4월1주 민주당과 국민의힘 지지율은 각각 26% 대 35%였는데 이번주에는 23% 대 41%로 격차가 커졌습니다. 서울의 경우 4월1주 민주당과 국민의힘 지지율 차이가 38%p였다가 이번주 16%p로 줄어들었습니다. 광주/전라에선 민주당 지지율이 77%에서 68%로 떨어졌습니다.
정치성향별 분석에서는 스윙보터라 불리는 중도층에서 이번주 민주당 45% 대 국민의힘 14%로 나타났습니다. 민주당에 대한 지지가 높게 유지되고 있지만 4월1주 53% 대 10%에 비해 격차가12%p 줄어들었습니다.
'6.3 지방선거' 여당 승리론 44%, 야당 승리론 33%
정당 지지율과 별도로 각 지역별 민심이 지방선거에 어떻게 투영되고 있는지 조사한 결과도 살펴보겠습니다. 전국 전체로는 여당 후보가 많이 당선돼야한다 44(이하 %), 야당 후보가 많이 당선돼야한다 33였습니다. 직전 조사 대비 여당 승리 기대는 2%p 떨어진 반면 야당 승리 기대는 3%p 올랐습니다.
지역별로는 서울에서 여당 승리론 40 대 야당 승리론 40으로 동률을 이뤘습니다. 인천/경기는 51 대 28로 여당 우위를 보였고, 호남권 역시 64 대 13으로 여당에 힘을 많이 실었습니다. 반면 대구/경북은 22 대 46으로 야당 승리론 우세였습니다. 충청권과 부산/울산/경남은 오차범위 안 경합이었습니다.
'대통령 잘하고 있다' 61%..2주 연속 하락 추세
이재명 대통령의 국정지지율은 61%로 조사됐습니다. 4월4주 67%로 취임 후 최고치를 기록한 뒤 4월5주 64%에 이어 2번 연속 3%p씩 하락했습니다. 반대로 '잘못하고 있다'는 응답은 25-26-28%로 조금씩 높아지고 있습니다.
잘하고 있다고 답한 긍정 평가자 620명에게 무엇을 가장 잘하고 있는지 자유롭게 답해달라고 했더니, 경제/민생이 26%로 가장 많았습니다. 외교 10%, 전반적으로 잘한다가 7%로 뒤를 이었습니다. 부정 평가자 280명의 답변 이유 중에서는 과도한 복지/민생지원금이 10%, 도덕성 문제/본인 재판 회피 10%, 경제/민생/고환율 9%로 나타났습니다.
한국갤럽은 "2주 전(4월28~30일)과 비교하면 부정 평가 이유에서 도덕성 관련 지적이 늘었는데, 이는 여당이 추진하는 윤석열 정권 조작 수사·기소 특검에 공소취소 권한 부여 공방 영향으로 보인다"고 분석했습니다.
공소취소 권한 특검 부여, 반대 44% 찬성 27%
이와 관련해 갤럽은 별도 항목으로 '공소취소 권한 특검 부여'에 대한 의견을 물었는데 부여해선 안 된다는 응답이 44%로 부여해야 한다 27%보다 많았습니다. 정치성향별로는 진보층에서 49% 대 31%로 권한 부여 의견이 많았지만, 보수(16% 대 62%)와 중도(27% 대 45%)에선 부정적 여론이 높았습니다.
조사 기관 : 한국갤럽 자체조사
조사 기간 : 2026년 5월2주(5월12일~14일), 4월1주(3월31~4월2일)
조사 대상 및 응답 방식 : 전국 만 18세 이상 1,011명, 전화조사원 인터뷰
표본오차 : ±3.1%포인트(95% 신뢰수준)
이 밖에 자세한 내용은 한국갤럽 홈페이지, 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조
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