[뉴스브리핑] 오늘의 주요 뉴스…이번엔 안동서 '셔틀외교' 상호 고향 방문

1. 어제(14일) 정상회담에서 타이완 문제 등을 놓고서 기싸움을 펼쳤던 미국과 중국 두 정상, 오늘은 시진핑 중국 주석의 관저와 집무실이 있는 중국 권력의 심장부 중난하이에서 차담을 나누고 함께 산책했습니다. 트럼프 대통령은 중국과 환상적인 무역 합의를 이뤘다고 밝혀서 두 나라의 구체적인 합의 내용에 관심이 쏠리고 있는데요. 이란 문제와 관련해서는 "시 주석과 매우 비슷한 생각을 갖고 있다." 이렇게 트럼프 대통령은 전하기도 했습니다.



2. 이런 상황에서 이재명 대통령은 오는 19일 다카이치 사나에 일본 총리와 경북 안동에서 만나서 정상회담을 합니다. 경북 안동은 이재명 대통령의 고향이기도 하죠. 지난 1월 이 대통령이 다카이치 총리의 고향 나라현을 찾은 뒤 4개월 만에 이뤄지는 답방인데요. 한일 정상 간 첫 상호 고향 방문이기도 합니다. 두 나라 정상은 소인수, 그리고 확대 정상회담, 공동 언론 발표, 만찬 등의 일정을 함께하면서 중동 정세를 비롯해 다양한 글로벌 현안을 논의하게 될 것으로 전망되고 있습니다.



3. 다음 달 3일 치러지는 지방선거와 국회의원 재보궐 선거 후보자 등록이 오늘 마감됩니다. 등록 첫날인 어제는 광역단체장 후보 49명을 포함해서 모두 6천896명이 등록을 신청해서 평균 경쟁률 1.6대 1을 기록했습니다. 오늘 후보 등록이 마감되면 더 높아지겠죠. 후보자 등록 상황과 후보자들의 재산, 병역, 전과는 중앙선거관리위원회 홈페이지에서 자세하게 확인하실 수 있습니다.



4. 오늘 코스피 사상 처음으로 장중 한때 8,000포인트를 돌파하기도 했지만 이후 급락세로 돌아서면서 7,600선으로 내려앉았습니다. 어제보다 소폭 내려 출발한 코스피는 장 초반 상승 전환하면서 한때 8,046포인트까지 올랐습니다. 하지만 이후 외국인들의 매도세가 강해지면서 3% 이상 하락한 7,600선까지 밀렸고, 한때 매도 사이드카가 발동되는 등 높은 변동성을 보였습니다.