한라산까지 쫓아간 경찰…"폰 좀 봅시다" 확인하자 발칵

경찰이 전화금융사기(보이스피싱)에 속아 거액을 송금하려던 70대 남성을 설득해 1억 원 상당의 피해를 막았습니다.



제주 서귀포경찰서는 어제(14일) 오후 2시 45분쯤 제주시 해안동 어리목 주차장에서 보이스피싱 범죄 위기에 처한 서귀포시 거주 70대 A 씨를 직접 만나 피해를 예방했다고 밝혔습니다.



당시 A 씨는 "본인 명의 카드로 30억 원이 넘는 피해가 발생했으니 자산 보호와 검수가 필요하다"는 피싱 조직의 말에 속아 자산을 특정 계좌로 옮기려 했습니다.



앞서 경찰청은 악성 앱 설치 피해자 정보를 확인해 서귀포서 피싱범죄전담팀에 전달했습니다.



성수환 형사 등은 즉시 A 씨에게 연락을 취했습니다.



그러나 A 씨는 "보이스피싱 전화를 받은 적이 없고 아무런 문제가 없다"며 경찰관과의 만남을 거부했습니다.



경찰은 위치 추적을 통해 당시 한라산을 등반 중이던 A 씨의 소재를 파악했습니다.



이후 어리목 주차장에서 A 씨를 직접 만나 휴대전화를 확인했습니다.



확인 결과 A 씨 휴대전화에는 이미 악성 앱과 원격제어 앱이 설치돼 있었습니다.



보이스피싱 조직과 SNS 앱을 통해 실시간 대화도 진행 중이었던 것으로 조사됐습니다.



경찰은 끈질긴 설득 끝에 악성 앱을 삭제하고 휴대전화를 초기화해 실제 금전 피해를 차단했습니다.



성수환 형사는 "사후 검거보다 초기 예방이 무엇보다 중요하다"며 "의심스러운 문자 링크나 원격제어 요구는 즉시 차단해야 하며, 악성 앱 점검만으로도 큰 피해를 막을 수 있다"고 당부했습니다.



(사진=연합뉴스)