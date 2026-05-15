이 대통령, 다카이치 총리와 19일 정상회담…"중동 정세 등 현안 논의"

▲ 이재명 대통령과 다카이치 사나에 일본 총리가 지난 1월 14일 일본 나라현 대표 문화유적지인 호류지(법륭사)에서 기념촬영을 하고 있다.
이재명 대통령이 오는 19일, 다카이치 사나에 총리와 경상북도 안동에서 만나 정상회담을 합니다.
지난 1월, 이 대통령이 다카이치 총리의 고향 나라현을 찾은 뒤 4개월 만에 이뤄지는 답방으로 한일 양국 정상 간 첫 상호 고향 방문입니다.
강유정 청와대 수석대변인은 오늘(15일), 서면브리핑을 통해 "다카이치 총리가 이 대통령의 초청으로 5월 19일(화)~20일(수) 1박 2일 간 경북 안동을 방문한다"고 밝혔습니다.
이 대통령과 다카이치 총리는 소인수 및 확대 정상회담을 하고 공동 언론발표, 만찬, 친교 일정 등을 함께 소화할 예정입니다.
양국 정상은 한일관계 발전방향을 폭넓게 논의하고, 경제, 사회, 국민 보호 등 민생에 직결된 다양한 분야에서 실질협력을 강화할 것으로 보입니다.
특히, 최근 중동 정세를 포함한 지역 및 글로벌 현안에 대해서도 논의할 계획입니다.
강유정 수석대변인은 "다카이치 총리와의 셔틀외교가 경주에서 나라, 그리고 안동 등 여러 지방도시로 무대를 확장하면서, 양 정상 간의 두터운 유대와 신뢰가 심화하고 한일관계의 미래지향적 발전 기반을 더욱 단단히 하는 계기가 될 것이라 기대한다"고 밝혔습니다.
지난 1월, 양국 정상은 회담을 통해 미중 경쟁, 중일 갈등과 같은 국제 정세에 대해 논의하고 경제·사회 분야에서 한일 협력을 진전시켜 나가기로 뜻을 모은 바 있습니다.
당시 비공개 환담에서 이 대통령과 다카이치 총리는 즉석 드럼 합주를 하기도 하고, 백제 문화 영향을 많이 받은 사찰 호류지(法隆寺)를 함께 둘러보기도 해 이목을 끌었습니다.
(사진=연합뉴스)
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