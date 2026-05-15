이 대통령, 다카이치 총리와 19일 정상회담…"중동 정세 등 현안 논의"

▲ 이재명 대통령과 다카이치 사나에 일본 총리가 지난 1월 14일 일본 나라현 대표 문화유적지인 호류지(법륭사)에서 기념촬영을 하고 있다.

이재명 대통령이 오는 19일, 다카이치 사나에 총리와 경상북도 안동에서 만나 정상회담을 합니다.지난 1월, 이 대통령이 다카이치 총리의 고향 나라현을 찾은 뒤 4개월 만에 이뤄지는 답방으로 한일 양국 정상 간 첫 상호 고향 방문입니다.강유정 청와대 수석대변인은 오늘(15일), 서면브리핑을 통해 "다카이치 총리가 이 대통령의 초청으로 5월 19일(화)~20일(수) 1박 2일 간 경북 안동을 방문한다"고 밝혔습니다.이 대통령과 다카이치 총리는 소인수 및 확대 정상회담을 하고 공동 언론발표, 만찬, 친교 일정 등을 함께 소화할 예정입니다.양국 정상은 한일관계 발전방향을 폭넓게 논의하고, 경제, 사회, 국민 보호 등 민생에 직결된 다양한 분야에서 실질협력을 강화할 것으로 보입니다.특히, 최근 중동 정세를 포함한 지역 및 글로벌 현안에 대해서도 논의할 계획입니다.강유정 수석대변인은 "다카이치 총리와의 셔틀외교가 경주에서 나라, 그리고 안동 등 여러 지방도시로 무대를 확장하면서, 양 정상 간의 두터운 유대와 신뢰가 심화하고 한일관계의 미래지향적 발전 기반을 더욱 단단히 하는 계기가 될 것이라 기대한다"고 밝혔습니다.지난 1월, 양국 정상은 회담을 통해 미중 경쟁, 중일 갈등과 같은 국제 정세에 대해 논의하고 경제·사회 분야에서 한일 협력을 진전시켜 나가기로 뜻을 모은 바 있습니다.당시 비공개 환담에서 이 대통령과 다카이치 총리는 즉석 드럼 합주를 하기도 하고, 백제 문화 영향을 많이 받은 사찰 호류지(法隆寺)를 함께 둘러보기도 해 이목을 끌었습니다.(사진=연합뉴스)