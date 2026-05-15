중국 외교부 "미중 정상, 일련의 새로운 합의 달성…이란 전쟁 조속히 해결돼야"

▲ 베이징 중난하이 둘러보는 시진핑과 트럼프

중국 외교부는 도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석의 정상회담을 통해 양국이 여러 새로운 합의를 도출했다고 밝혔습니다.중국 외교부 대변인은 15일 기자와의 문답 형태로 홈페이지를 통해 발표한 입장문에서 "양국 정상은 양국과 세계에 관련된 중대한 문제에 관해 심도 있게 의견을 교환했고, 일련의 새로운 공동인식(합의)을 달성했다"고 밝혔습니다.대변인은 양국 정상이 '중미 건설적 전략 안정 관계'를 미중 관계의 새로운 지위로 삼는 데 동의했고, 향후 3년 또는 그 이상의 기간 동안 미중 관계의 전략적 지침을 제공할 것이라고 말했습니다.다만 대변인은 이밖에 어떤 합의가 더 이뤄졌는지는 구체적으로 소개하지 않았습니다.대변인은 "양국 정상은 상호 우려를 적절히 처리하는 것에 관해 중요한 공동인식을 달성했고, 국제·지역 문제에 관해 소통과 협조를 강화하는 데 동의했다"고 말했습니다.트럼프 대통령 방중 기간 이란 문제에 관해 논의했는지에 관한 질문에는 "중국의 이란 정세에 관한 입장은 매우 명확하다"며 원칙적 입장을 재확인했습니다.이어 "본래 일어나지 말았어야 할 이번 전쟁은 계속 진행해야 할 어떠한 필요성도 없고, 조금이라도 더 일찍 해결책을 찾는 것이 미국·이란과 지역 각국, 전체 세계에 이롭다"며 "국면의 완화 추세를 잘 유지하면서 정치적 해결이라는 큰 방향을 견지하고, 대화와 협상을 통해 이란 핵 등 문제에 관해 각국의 우려를 모두 고려하는 해결 방안을 달성해야 한다"고 강조했습니다.중국 정부는 그간 이란 핵 문제 해결을 위해서는 '이란의 정당한 우려'도 해소해야 한다는 입장을 피력해왔습니다.중국 외교부 대변인은 "조속히 항로를 다시 개방하고, 국제 사회의 호소에 응답해 글로벌 산업망·공급망의 원활한 흐름을 함께 수호해야 한다"면서 "조속히 포괄적·항구적인 휴전을 달성하고, 중동·걸프 지역이 이른 시일 안에 평화·안정을 되찾도록 추동하며, 지속 가능한 지역 안보 프레임 구축의 기초를 마련해야 한다"고 덧붙였습니다.전날 미국 백악관은 정상회담 보도자료에서 미중 양측이 "에너지의 자유로운 공급을 지원하기 위해 호르무즈 해협이 개방된 상태로 유지돼야 한다는 데 동의했다"고 밝혔습니다.또 시 주석이 해협의 군사화, 그 이용에 통행료를 부과하려는 어떠한 시도에도 반대한다는 입장을 분명히 했고, 두 정상은 이란이 핵무기를 가져선 안 된다는 데에도 동의했다고 전했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)