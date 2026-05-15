민주당-진보당, 울산시장 후보 단일화 합의

<앵커>



6·3 지방선거를 19일 앞둔 오늘(15일) 민주당과 진보당이 울산시장 후보 단일화에 합의했습니다. 이로써 민주당 김상욱 후보와 진보당 김종훈 후보가 여론조사를 통해 범여권 최종 후보를 선출하게 됩니다.



하정연 기자입니다.



<기자>



민주당과 진보당은 오늘 국회에서 6·3지방선거 울산광역시, 부산광역시 연제구 선거 연대와 후보 단일화 합의문을 발표했습니다.



울산시장 후보와 울산 기초단체장 후보, 울산 일부 지역 광역의원 후보, 그리고 부산광역시 연제구 기초단체장 후보를 단일화한다는 내용이 골잡니다.



[조승래/민주당 사무총장 : 단 1%의 승리 가능성이라도 높이기 위해서 더불어민주당과 진보당은 단일화에 합의했습니다. 내란을 함께 극복했던 빛의 혁명의 동지들이 이제 무능한 지방 권력을 심판하기 위해 두 손을 굳게 잡았습니다.]



이로써 민주당 김상욱 후보와 진보당 김종훈 후보는 다음 주 중 일대일 여론조사를 통해 최종 후보를 정하게 됩니다.



앞서 조국혁신당 황명필 후보가 김상욱 후보로의 단일화에 합의하면서 울산시장 선거는 범여권 후보 1명과 국민의힘 김두겸, 무소속 박맹우 후보 세 명이 맞붙게 될 전망입니다.



오늘 민주당 정청래 대표는 국민의힘이 이른바 공소취소 저지 선대위를 출범한 걸 두고 내란 세력과 절연도 못하며 엉뚱한 공소 취소를 내세우고 있다며 날을 세웠습니다.



[정청래/민주당 대표 : 공천도 윤어게인 공천, 내란 부활 공천을 일삼더니 선거 운동도 네거티브, 남탓으로 도배를 하려나 봅니다.]



장동혁 국민의힘 대표는 이번 지방선거는 함량 미달 민주당 후보를 퇴출하는 선거라며 국민이 심판해 달라고 호소했습니다.



[장동혁/국민의힘 대표 : 저질, 악질 민주당 후보들의 민낯이 드러나고 있습니다. 6월 3일 국민들께서 반드시 심판하실 것입니다.]



6·3 지방선거, 국회의원 재보궐선거 후보자 등록은 오늘 오후 6시 마감되는데, 공식 선거 기간은 오는 21일부터 시작됩니다.



(영상취재 : 오영춘·이승환, 영상편집 : 박선수)