"조건 없이 대화하자"…"헌법 보장한 권리 이행할 것"

<앵커>



삼성전자 사측이 오늘(15일) 오전 노동조합에 대화를 재개하자는 공문을 보냈지만, 노조는 이를 거부하고 헌법상 권리인 파업에 나서겠다는 뜻을 밝혔습니다.



보도에 최고운 기자입니다.



<기자>



삼성전자가 오늘 오전 삼성그룹 초기업노동조합 삼성지부에 보낸 공문은, 어제 노조가 전영현 DS부문장이 직접 성과급 제도 개선에 대해 답변하라고 요구한 사실상의 '최후통첩'에 대한 응답입니다.



사측은 공문에서 회사는 지난 3월 중앙노동위원회 조정에서 기존 초과이익성과급 제도는 재원을 영업이익 10%와 경제적 부가가치 중 선택하는 방안을 제시했다고 밝혔습니다.



"성과급 제도화, 상한 폐지 요구와 관련해서는 기존 제도를 유지하면서 추가로 상한이 없는 특별보상 제도를 신설해 보다 유연한 제도화 방안을 제안했다"고 덧붙였습니다.



삼성전자는 조건 없이 다시 만나 대화할 것을 거듭 제안한다며 "회사는 열린 자세로 협의에 나설 것"이라고 강조했습니다.



회사 측의 대화 제안에 대한 입장을 묻자 초기업노조 최승호 위원장은 "6월 7일 이후 협의할 의사가 있다"며 "헌법이 보장한 권리를 잘 이행할 생각"이라고 짧게 답했습니다.



6월 7일은 노조가 예고한 파업 종료일로 사실상 파업 강행을 시사한 발언으로 풀이됩니다.



이에 앞서 노조는 최근 중앙노동위원회에서 진행된 사후조정 과정의 대화 내용이 담긴 녹음 파일을 전격 공개했는데, 녹취에는 사측 위원이 협상 과정에서 보인 태도 등에 대해 노조 측이 문제를 제기하는 내용이 담겼습니다.



총파업이 현실화하는 것 아니냐는 우려가 고조되면서 정부는 신중하게 움직이고 있습니다.



주무부처인 고용노동부는 노사 자율 해결을 최우선으로 하고 있습니다.



하지만 김정관 산업통상부 장관은 어젯밤 긴급조정권 발동이 불가피하다고 언급하는 등 정부 차원에서도 협상 결렬에 대비한 여러 검토가 이뤄질 것으로 전망됩니다.



(영상편집 : 윤태호)