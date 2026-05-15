뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

'경성 활자 미스터리', 2026 창비 스토리 공모 대상…플러스엠 영상화 검토

SBS 뉴스
작성 2026.05.15 11:58 조회수
플러스엠
플러스엠 엔터테인먼트가 출판사 창비와 함께한 '2026 창비 스토리 공모'의 대상 당선작을 15일 발표했다.

'2026 창비 스토리 공모'는 이야기 본연의 재미와 감동에 집중한 작품을 발굴하기 위해 장르 제한 없이 진행됐다. 총 473편이 접수되었으며 강수환 평론가, 박상영 작가, 박소영 작가, 이언희 감독 등으로 구성된 심사위원과 1020 독자들이 참여한 심사단이 심사에 나섰다.

대상에는 이미정 작가의 장편 '경성 활자 미스터리'가 선정됐다. '경성 활자 미스터리'는 생명력 있는 캐릭터들이 경쾌한 톤으로 서사를 이끌어가는 추리물로, 1930년대를 그대로 옮겨온 듯한 디테일이 돋보이는 작품이다.

수상자에게는 2,000만 원이 지급되며 당선작은 창비에서 단행본으로 출간된다. 또한 플러스엠 엔터테인먼트가 영화 및 시리즈 등 영상화를 검토한다.

플러스엠 엔터테인먼트는 "앞으로도 경쟁력 있는 스토리와 잠재력 있는 창작자들을 꾸준히 발굴하며, 새로운 콘텐츠 IP 확장을 위한 다양한 시도를 이어갈 예정"이라고 전했다.

 

(SBS연예뉴스 김지혜 기자)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    페이지 최상단으로 가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

    댓글 ∙ 답글 수 0
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지