[자막뉴스] 드론쇼 '3만 명' 사이로 마라톤을?…'무허가 논란' 겹치자 결국

서울 한강 울트라마라톤 조직위원회(조직위)가 안전 문제와 '무허가 대회 논란' 끝에 결국 마라톤 대회 개최를 이틀 앞두고 잠정 연기하기로 했습니다.



조직위는 "행정의 횡포"라고 주장했지만 서울시는 절차를 지키지 않은 조직위 책임이라고 반박하고 있습니다.



조직위는 어젯밤 동대문구청이 마라톤 출발지 사용 승인을 취소한 직후, '서울 한강 울트라마라톤 대회'를 연기한다고 밝혔습니다.



조직위는 "대회를 예정대로 진행하고자 노력했지만, 행정기관의 비협조와 물리적 방해 속에 대회를 강행하면 큰 혼란이 예상된다는 판단 하에 대회를 잠정 연기하기로 결정했다"고 전했습니다.



올해로 4회째인 서울 한강 울트라마라톤 대회는 내일 서울 동대문구에서 출발해 광진구 뚝섬한강공원 일대를 달리는 방식으로, 모두 1500여 명이 참가를 신청한 상태였습니다.



하지만 주최 측이 동대문구청으로부터 출발지 사용 승인만 받고, 대회 구간에 포함된 한강공원 사용을 위한 정식 절차를 밟지 않으면서 문제가 불거졌습니다.



한강공원에서 500명 이상이 참가하는 마라톤 대회를 열려면 서울시 미래한강본부에 장소 사용 신청을 한 뒤 승인을 받아야 하는데, 조직위는 지난해 3회 대회와 올해 대회 모두 관련 절차를 거치지 않은 것으로 드러났습니다.



더군다나 대회가 예정된 16일 뚝섬한강공원에서는 드론 라이트쇼가 열릴 예정인데, 이 쇼를 보기 위해 3만 명이 모일 것으로 추산돼 마라톤 대회와 겹칠 경우 안전 사고 우려도 제기됐습니다.



서울시 미래한강본부는 보도자료를 내고 "고의적이고 반복적인 무단 개최를 더 이상 묵과할 수 없다"며 행사 추진에 제동을 걸고 나섰고 결국 대회 연기가 결정됐습니다.



마라톤 대회는 연기됐지만 법정 공방은 이어질 전망입니다.



서울시 미래한강본부는 주최 측을 하천법 위반 등으로 사법기관에 형사 고발할 예정이고, 조직위도 행정 기관의 부당한 처분에 대한 법적 절차를 진행 중이라고 밝혔습니다.



(취재: 김태원, 영상편집: 나홍희, 디자인: 양혜민, 제작: 디지털뉴스부)