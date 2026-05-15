윤이나·최운정, LPGA 크로거 퀸시티 첫날 공동 선두

▲ 퍼팅을 앞둔 윤이나

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윤이나와 최운정이 미국여자프로골프(LPGA) 투어 LPGA 크로거 퀸시티 챔피언십(총상금 200만 달러) 1라운드에서 공동 1위에 오르며 기분 좋게 출발했습니다.윤이나는 오늘(15일) 미국 오하이오주 신시내티의 매커티와 컨트리클럽(파70)에서 열린 대회 첫날 1라운드에서 이글 1개, 버디 5개, 보기 3개를 합쳐 4언더파 66타를 때려 공동 선두에 올랐습니다.LPGA 투어 첫 우승에 도전하는 윤이나는 드라이버 평균 비거리 282야드를 기록했지만 페어웨이 적중률이 36%에 머문 게 아쉬웠습니다.10번 홀(파4)에서 출발해 첫 홀부터 버디를 낚은 윤이나는 16번 홀(파3) 버디에 이어 17번 홀(파4) 보기로 잠시 위축됐지만 18번 홀(파3)과 1번 홀(파4) 연속 버디로 타수를 줄였습니다.윤이나는 5∼6번 홀 연속 보기로 위기를 맞았지만 7번 홀(파5)에서 이글에 이어 8번 홀(파4) 버디로 단숨에 3타를 줄이며 최종 4언더파로 1라운드를 마쳤습니다.'엄마 골퍼' 최운정도 힘을 냈습니다.10번 홀에서 스타트한 최운정은 첫 두 홀을 버디로 출발한 뒤 14번 홀(파5) 버디로 전반에만 3타를 줄였습니다.3번 홀(파4)과 6번 홀(파5)에서 버디를 따내며 기세를 올렸지만 8번 홀에서 샷 도중 발이 미끄러지며 첫 보기를 기록한 뒤 9번 홀(파3)에서도 벙커에 빠지며 보기를 적어내 4언더파 66타로 공동 선두로 1라운드를 마쳤습니다.함께 출전한 고진영은 3언더파 67타로 공동 4위에 오른 가운데 신지은, 김아림, 이정은은 나란히 1언더파 69타로 공동 9위에 이름을 올렸습니다.올해 첫 메이저 대회인 셰브론 챔피언십을 포함해 이번 시즌 3승을 거둔 세계 랭킹 1위 넬리 코르다(미국)와 세계 랭킹 2위 지노 티띠꾼(태국)은 나란히 1언더파 69타를 기록해 공동 9위로 출발했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)