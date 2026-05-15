특검, '관저 이전 의혹' 김대기 소환…박안수·김태효도 출석

▲ 김대기 전 대통령실 비서실장이 15일 경기도 과천에 마련된 권창영 2차 종합특별검사팀 사무실에 출석하고 있다.

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권창영 2차 종합특별검사팀이 윤석열 정부 당시 '대통령 관저 이전 의혹'과 관련해 오늘(15일) 김대기 전 대통령실 비서실장을 직권남용 혐의 피의자 신분으로 소환했습니다.김 전 비서실장은 대통령 관저 이전 과정에서 예산을 불법적으로 전용하고 이를 무자격 업체에 지급하는 데 관여한 혐의를 받습니다.이날 오전 9시 55분 경기도 과천 특검 사무실에 출석한 김 전 실장은 '김건희로부터 21그램을 선정하라는 지시를 받았는지', '비서실에서 행안부를 압박해 예산을 전용한 의혹을 인정하는지' 등 취재진 질문에 "조사에서 성실히 답변하겠다"고 답한 뒤 조사실로 들어갔습니다.특검팀은 무자격 업체인 21그램이 김건희 여사와의 관계를 등에 업고 관저 공사를 부당하게 따냈다는 의혹을 수사하고 있습니다.앞서 특검팀은 21그램이 도면 등 객관적 근거 없이 견적을 내고 공사비 지급을 요구한 정황을 확인했습니다.또, 이에 대한 검증이나 조정 없이 대통령실 지시로 행정부처 예산이 불법 전용돼 집행된 것으로 보고 강제수사에 나섰습니다.21그램은 김건희 여사가 운영한 코바나컨텐츠 주최 전시회를 후원하고 사무실 설계·시공을 맡았던 업체로, 김 여사는 이 회사 대표 배우자와 친분이 두터운 것으로 알려져 있습니다.이를 토대로 김 여사가 소위 '윤핵관'을 통해 21그램이 관저 공사를 따내도록 영향력을 행사했다는 의혹이 제기됐는데, 현재까지 김 여사가 연루됐다는 구체적인 정황은 밝혀지지 않았습니다.특검팀은 관저 이전 의혹과 관련해 그제(13일) 김오진 전 국토교통부 차관, 어제(14일) 윤재순 전 대통령실 총무비서관을 각각 피의자 신분으로 불러 조사했습니다.관저 이전 의혹과 관련해 감사원이 늑장·부실 감사를 벌였다는 혐의에 대해서도 어제 감사원과 유병호 감사위원의 주거지 등에 대한 압수수색영장을 집행하는 등 규명에 속도를 내고 있습니다.특검팀은 이날 비상계엄 선포 당시 계엄사령관을 맡았던 박안수 전 육군참모총장도 군형법상 반란 혐의 피의자로 소환했습니다.박 전 총장은 비상계엄 선포 당시 부하 군인들을 국회와 중앙선거관리위원회 등에 투입해 폭동을 일으킨 혐의를 받습니다.특검팀은 윤석열 전 대통령과 김용현 전 국방부 장관, 노상원 전 국군정보사령관 등도 반란 혐의로 입건해 수사하고 있습니다.오는 21일에는 김 전 장관, 23일에는 윤 전 대통령에게 각각 반란 혐의 피의자 신분으로 출석하라고도 통보한 상태입니다.미국 등 우방국에 '계엄 정당화 메시지'를 전달했다는 의혹을 받는 김태효 전 국가안보실 1차장도 이날 특검팀에 출석했습니다.내란중요임무종사, 직권남용 권리행사방해 혐의 피의자 신분입니다.김 전 차장은 외교부를 통해 주요 우방국에 계엄의 정당성을 설명한 혐의를 받습니다.김 전 차장은 계엄 해제 직후 필립 골드버그 당시 주한미국대사에게 전화해 '입법 독재로 한국의 사법·행정 시스템을 망가뜨린 반국가 세력을 척결하기 위해서 계엄이 불가피했다'고 주장했다는 의혹이 제기된 바 있습니다.특검팀은 '계엄 정당화 메시지'와 관련해서 윤 전 대통령도 직권남용 혐의로 입건해 오는 26일 피의자 조사 출석을 통보했습니다.(사진=연합뉴스)