뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

60알 빻아서 소주병에…"안 마시네?" 3차례 살해 계획

'남편 살해 시도' 태권도장 직원, 관장과 범행 시도

유영규 기자
작성 2026.05.15 10:48 수정 2026.05.15 11:21 조회수
60알 빻아서 소주병에…"안 마시네?" 3차례 살해 계획
▲ 약물을 탄 술로 남편을 살해하려 한 혐의를 받는 태권도장 직원(왼쪽)과 공범 관장이 지난 9일 오후 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)이 끝난 뒤 인천지법 부천지원을 나서고 있다.

살인미수 혐의로 구속된 태권도장 관장과 직원이 약물을 탄 술과 흉기를 이용해 모두 3차례에 걸쳐 태권도장 직원의 남편을 살해하려 했던 것으로 조사됐습니다.

오늘(15일) 경기 부천 원미경찰서에 따르면 태권도장 관장인 20대 여성 A 씨와 직원인 40대 여성 B 씨는 B 씨의 남편인 50대 C 씨를 살해하기로 하고 지난달 25일 범행 계획을 처음으로 실행에 옮겼습니다.

A 씨와 B 씨는 당시 경기 부천시 원미구 B 씨의 집 냉장고에 약물을 탄 1.8L짜리 소주 페트병을 넣어뒀습니다.

C 씨가 평소 혼자 술을 마시는 점을 노렸습니다.

하지만 C 씨가 이를 마시지 않자, 두 사람은 또 다른 술병을 준비했습니다.

A 씨와 B 씨는 첫 살해 시도가 있은 지 10일 만인 지난 5일, 이번에는 약물이 담긴 술병을 B 씨 집 우편함에 넣어뒀습니다.

경찰 조사 결과 지난달 25일 사용된 술병과 지난 5일 쓰인 술병은 서로 다른 것으로 확인됐으며, 두 차례 살해 시도에 쓰인 약물은 모두 벤조디아제핀계 물질인 것으로 알려졌습니다.

벤조디아제핀은 불면증과 불안장애 등의 완화에 쓰이는 향정신성의약품 성분으로 '강북 모텔 연쇄살인범' 김소영(20)이 범행에 사용했습니다.

A 씨는 알약 형태의 벤조디아제핀계 약물 60정을 빻아 가루로 만든 뒤 B 씨를 통해 1.8L짜리 소주 페트병에 넣었다는 취지로 진술한 것으로 전해졌습니다.

국립과학수사연구원에 의뢰한 약물 성분 검사 결과는 아직 나오지 않았습니다.

다만 경찰은 두 번째 살해 시도의 경우 C 씨가 우편함 속 술병을 꺼내 마실 가능성은 작다고 판단, 살인예비 혐의를 적용했습니다.

A 씨와 B 씨의 마지막 범행 시도는 지난 6일이었습니다.

이때 A 씨는 B 씨의 자택에서 흉기를 휘둘러 C 씨를 다치게 했습니다.

이와 관련해 경찰은 당초 특수상해 혐의를 적용했으나, 살해 의도가 있었다고 보고 살인미수 혐의를 적용하기로 했습니다.

A 씨는 세 번째 범행 시도 후 경찰에 현행범 체포됐으며, 경찰 수사 과정에서 B 씨와 살인을 모의한 정황이 확인됐습니다.

경찰은 두 사람을 살인미수와 살인예비 혐의로 검찰에 구속송치했습니다.

경찰 관계자는 "구체적인 범행 동기는 밝힐 수 없다"며 "A 씨와 B 씨가 살인을 함께 계획한 것으로 보고 공동정범으로 판단했다"고 말했습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
유영규 기자 사진
유영규 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지