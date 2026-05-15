뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

정청래 "국힘, 내란 세력 절연 못하면서 엉뚱한 공소 취소 공세"

하정연 기자
작성 2026.05.15 10:47 조회수
정청래 "국힘, 내란 세력 절연 못하면서 엉뚱한 공소 취소 공세"
▲ 15일 제주시 연북로 위성곤 제주지사 후보 선거사무소에서 열린 더불어민주당 중앙선거대책위 현장 회의에서 정청래 대표가 발언하고 있다.

민주당 정청래 총괄 상임선거대책위원장은 오늘(15일) 국민의힘이 6·3 지방선거를 앞두고 이른바 '공소 취소 저지 선대위'를 출범한 것을 두고 "내란 세력과 어떤 절연도 못 하면서 엉뚱하게 공소 취소를 내세우고 있다"고 주장했습니다.

정 총괄 상임선대위원장은 이날 제주에서 열린 현장 중앙선대위 회의에서 "국민의힘 선대위는 정책·비전·인물·소통·양심도 없는 '5무(無)' 선대위"라며 이같이 말했습니다.

정 총괄 상임선대위원장은 "국민의힘은 '윤 어게인 공천', '내란 부활 공천'을 일삼더니 선거운동도 네거티브와 남 탓으로 도배한다"며 "일각에선 (제게) '야당 복이 있다', '장동혁 대표는 민주당의 전략자산'이라고 하지만 국민의힘이 제정신을 차리고 민주당과 선의의 경쟁을 했으면 좋겠다"고 밝혔습니다.

그는 "윤 어게인, 계엄 옹호, 민생 발목, 네거티브 소음 공해, 고집불통, 국민 무시 등이 국민의힘에 대한 대국민 인식일 것"이라며 "민주당은 국민의힘의 이전투구 전략에 말려들지 않는다. 더 낮은 자세로 국민의 삶을 바꾸는 선거가 될 수 있도록 전력을 다하겠다"고 강조했습니다.

한편, 이날 선대위 회의 시작 전 코스피가 사상 처음 8,000선을 돌파했습니다.

정 총괄 상임선대위원장은 "정확하게 1년 전 오늘의 코스피 지수는 2,621이었는데 거의 4배가량 뛰었다"며 "대한민국 국가 정상화에 따라 외국자본이 안심하고 투자하는 것 아닌가"라고 말했습니다.

그러면서 "대한민국 주식시장에서 주가순자산비율(PBR)이 아직도 경제협력개발기구(OECD) 평균 수준에 못 미치고 있기 때문에 다른 변수가 없다면 주식은 계속 오르지 않을까 싶다"며 "중동 전쟁 위기 속에서도 정부가 위기 관리를 잘하고 있어서 '코리아 프리미엄 시대'로 접어들고 있다"고 덧붙였습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
하정연 기자 사진
하정연 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지