[자막뉴스] "밤마다 천장 보며 눈물"…감사 편지에 '7년 비밀' 들킨 선생님

한 초등학교 교사가 아버지를 잃은 제자의 가정에 7년째 매달 15만 원을 건넨 사실이 알려져 감동을 주고 있습니다.



포항의 한 초등학교 교사 A 씨는 지난 2020년 5학년이던 제자 B 군이 갑작스럽게 아버지를 떠나보냈다는 소식을 들었습니다.



A 씨는 B 군이 1학년일 때 담임이었고 당시에는 B 군의 담임을 맡지는 않았습니다.



B 군의 어머니가 50대 중반에 전업주부에서 하루아침에 가장이 돼 기간제 일자리를 전전한다는 소식을 듣자, A 씨는 2020년부터 B 군의 어머니에게 올해까지 7년째 매달 15만 원을 보냈습니다.



면목이 없다며 사양하는 B 군 어머니에게 A 씨는 아무에게도 알리지 말아 달라는 부탁과 함께 "B 군에게 밥 한 끼, 빵 한 조각이라도 사주고 싶다. 내가 돈을 버니 B 군이 고등학교를 졸업할 때까지 보내주고 싶다"고 말했습니다.



B 군 어머니는 가슴 깊이 고마움을 묻어두던 중 올해 3월 일자리가 어느 정도 안정되면서 마음의 여유를 되찾고 비로소 포스코교육재단에 감사의 편지를 보냈습니다.



B 군 어머니는 편지에 "밤마다 천장을 보며 선생님에 대한 고마움으로 눈물을 적셨습니다. 일가친척도 못 해주는 일을 해 주셨습니다. 대나무 숲에 가서라도 A 선생님의 제자 사랑을 외치고 싶습니다"라고 적었습니다.



뒤늦게 이 사연을 알게 된 포스코교육재단은 스승의날을 맞아 최근 A 교사에게 이사장 표창과 부상을 수여했습니다.



A 씨는 표창을 받은 뒤에도 자신의 이름과 얼굴이 알려지는 것을 거부한 것으로 전해졌습니다.



포스코교육재단 관계자는 "A 교사는 현재 고등학교 2학년인 B 군이 졸업할 때까지 계속 돈을 보내주기로 한 것으로 안다"며 "이 선행은 한 가정을 일으켜 세운 따뜻한 기적이자 모든 교육자에게 깊은 울림을 주는 귀감"이라고 말했습니다.



(취재 : 김태원, 영상편집 : 이현지, 디자인 : 육도현, 제작 : 디지털뉴스부)