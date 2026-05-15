노트북 열고 다니는 개발자 사라지나…모바일 챗GPT로도 코딩한다

▲ 오픈AI 공식 계정이 게시한 반쯤 열린 노트북

공항이나 카페, 심지어 길거리에서도 반쯤 열린 노트북을 들고 다녀야 했던 개발자들의 고충이 사라질 전망입니다.오픈AI는 인공지능(AI) 코딩 도구인 '코덱스'를 스마트폰에서도 쓸 수 있도록 챗GPT 모바일 앱에 탑재했다고 14일(현지시간) 밝혔습니다.개발자들은 그간 코덱스 앱을 사용하려면 상시 전원이 켜져 있는 컴퓨터에 원격으로 접속하거나, 노트북을 켠 채로 휴대해야만 했습니다.이 때문에 개발자들은 코덱스의 작업이 멈추지 않도록 하기 위해 이동하거나 다른 일을 할 때도 노트북을 살짝 열어 전원을 유지해야 했습니다.이 같은 개발자들의 모습은 일종의 밈(meme)처럼 퍼지기도 했습니다.오픈AI도 복사기와 차량 조수석, 해변, 세탁기 위, 화장실 변기 위 등에 반쯤 열린 노트북이 놓여 있는 공식 엑스(X·옛 트위터) 계정에 올리며 이 같은 밈 확산에 동참하기도 했습니다.오픈AI는 X를 통해 "노트북에서 잠시 떨어져 보라. 코덱스는 휴대전화에서 계속 사용하라. 코덱스 작업 환경이 호주머니에 들어간다"라며 재치 있게 코덱스의 스마트폰 앱 탑재를 알렸습니다.모바일 앱을 통해 코덱스를 이용하면 파일, 인증정보, 권한설정 등은 노트북에 유지되고, 터미널 출력과 테스트 결과, 코드 변경 내역 등이 실시간으로 스마트폰에 전송된다고 오픈AI는 설명했습니다.또 원격 보안 접속 기능도 추가돼 그간 노트북으로만 접속할 수 있었던 회사 서버 내 코덱스에도 스마트폰 접속이 가능해졌습니다.오픈AI는 "데스크톱에서 작업을 시작하고 스마트폰으로 진행 상황을 확인하면서 어느 한 기기에 묶이지 않고 작업을 이어갈 수 있다"고 강조했습니다.챗GPT 앱의 코덱스 기능은 일단 애플 맥 컴퓨터 사용자에게 우선 제공되고, 향후 윈도 사용자에게도 확대될 예정입니다.스마트폰 운영체제는 애플 iOS와 안드로이드 OS를 모두 지원합니다.(사진=오픈AI 개발자 X 계정 캡처, 연합뉴스)