노트북 열고 다니는 개발자 사라지나…모바일 챗GPT로도 코딩한다

▲ 오픈AI 공식 계정이 게시한 반쯤 열린 노트북
공항이나 카페, 심지어 길거리에서도 반쯤 열린 노트북을 들고 다녀야 했던 개발자들의 고충이 사라질 전망입니다.
오픈AI는 인공지능(AI) 코딩 도구인 '코덱스'를 스마트폰에서도 쓸 수 있도록 챗GPT 모바일 앱에 탑재했다고 14일(현지시간) 밝혔습니다.
개발자들은 그간 코덱스 앱을 사용하려면 상시 전원이 켜져 있는 컴퓨터에 원격으로 접속하거나, 노트북을 켠 채로 휴대해야만 했습니다.
이 때문에 개발자들은 코덱스의 작업이 멈추지 않도록 하기 위해 이동하거나 다른 일을 할 때도 노트북을 살짝 열어 전원을 유지해야 했습니다.
이 같은 개발자들의 모습은 일종의 밈(meme)처럼 퍼지기도 했습니다.
오픈AI도 복사기와 차량 조수석, 해변, 세탁기 위, 화장실 변기 위 등에 반쯤 열린 노트북이 놓여 있는 공식 엑스(X·옛 트위터) 계정에 올리며 이 같은 밈 확산에 동참하기도 했습니다.
오픈AI는 X를 통해 "노트북에서 잠시 떨어져 보라. 코덱스는 휴대전화에서 계속 사용하라. 코덱스 작업 환경이 호주머니에 들어간다"라며 재치 있게 코덱스의 스마트폰 앱 탑재를 알렸습니다.
모바일 앱을 통해 코덱스를 이용하면 파일, 인증정보, 권한설정 등은 노트북에 유지되고, 터미널 출력과 테스트 결과, 코드 변경 내역 등이 실시간으로 스마트폰에 전송된다고 오픈AI는 설명했습니다.
또 원격 보안 접속 기능도 추가돼 그간 노트북으로만 접속할 수 있었던 회사 서버 내 코덱스에도 스마트폰 접속이 가능해졌습니다.
오픈AI는 "데스크톱에서 작업을 시작하고 스마트폰으로 진행 상황을 확인하면서 어느 한 기기에 묶이지 않고 작업을 이어갈 수 있다"고 강조했습니다.
챗GPT 앱의 코덱스 기능은 일단 애플 맥 컴퓨터 사용자에게 우선 제공되고, 향후 윈도 사용자에게도 확대될 예정입니다.
스마트폰 운영체제는 애플 iOS와 안드로이드 OS를 모두 지원합니다.
(사진=오픈AI 개발자 X 계정 캡처, 연합뉴스)
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