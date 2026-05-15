이 대통령 "선생님들이 교육 전념할 수 있는 환경 위해 최선"

이재명 대통령은 "우리 선생님들이 교육에 온전히 전념할 수 있는 더 나은 환경을 만들기 위해 최선을 다하겠다"고 약속했습니다.



이 대통령은 스승의 날인 오늘(15일), 자신의 SNS에 '현재를 가르치고 미래를 만들고 계신 위대한 선생님들께'라는 게시글에 이와 같이 적었습니다.



이 대통령은 "'부모로부터는 생명을 받았으나 스승으로부터는 생명을 보람 있게 하는 법을 배웠다'는 말처럼, 스승은 아이들의 꿈에 날개를 달아주고, 다시 일어설 수 있게 힘을 북돋아 주며, 때로는 부모보다 더 가까운 자리에서 성장을 지켜봐 주시는 분들"이라고 강조했습니다.



그러면서, "누군가의 진심 어린 관심과 믿음이 한 사람의 삶을 바꿀 수 있다는 사실을 저는 스승님을 통해 배웠다"며, "많은 국민 여러분의 마음속에도 소중한 기억으로 자리하고 있으리라 생각한다"고 덧붙였습니다.



이어 "교실에서의 하루하루는 결코 가볍지 않을 것"이라며, "표현이 서툰 아이의 마음을 헤아려야 하고, 작은 말 한마디도 허투루 넘기지 않으며 그 안에 담긴 의미를 읽어내야 한다"고 진단했습니다.



이 대통령은 또, "빠르게 변화하는 교육환경 속에서 감당해야 하는 어려움과 책임 또한 점점 커지고 있다는 사실도 잘 알고 있다"고 밝혔습니다.



그러면서, 선생님들이 교육에 온전히 전념할 수 있든 환경을 만들기 위해 최선을 다하겠다고 약속하고 "선생님들의 열정과 사명감이 결코 사그라들지 않도록 실질적 지원과 변화를 지속적으로 만들어 가겠다"고 다짐했습니다.



이 대통령은 "선생님들의 노력과 헌신이 있기에 오늘의 대한민국이 존재한다"며, "지금 이 순간에도 학교와 교실에서 땀 흘리고 계실 전국의 모든 선생님들께 깊은 존경과 감사의 마음을 전한다"고 적었습니다.