"트럼프는 아첨, 시진핑은 단호…온도 차 컸다"

▲ 시진핑 중국 국가주석과 악수하는 도널드 트럼프 미국 대통령

중국을 방문한 도널드 트럼프 미국 대통령이 시진핑 중국 국가주석에게 '아첨하는' 태도를 보인 반면, 시 주석은 핵심 현안에 단호한 입장을 고수하며 양국이 온도 차를 드러냈다고 14일(현지시간) 미 일간 뉴욕타임스(NYT)가 보도했습니다.이란 전쟁이나 경제 분야에서 성과가 급한 트럼프 대통령과 달리, 시 주석은 미국과 대등한 초강대국 지도자로서의 권위를 부각하는 데 집중했다는 분석입니다.NYT에 따르면 트럼프 대통령은 이번 중국 방문 내내 유화적인 행보를 이어갔습니다.이는 과거 대선 유세 당시 중국을 '일자리를 빼앗는 나라이자 국가 안보 위협'으로 규정하며 맹비난했던 것과는 대조적인 모습입니다.트럼프 대통령은 시 주석을 향해 "당신은 훌륭한 지도자이고, 나는 모든 사람에게 그렇게 말한다"며 14억 중국 인구를 이끄는 그의 강력한 통치력에 감탄한다고 언급했습니다.반면 시 주석은 트럼프 대통령을 맞이하자마자 "미국은 타이완 문제를 최대한 신중하게 다뤄야 한다"며 타이완 문제가 양국 관계의 '레드라인'이라고 선을 그었습니다.NYT는 "그 순간은 두 적대국 간의 새로운 균형점을 포착한 듯 보였다"며 "시 주석은 철저하게 계산된 모습으로 등장해 이제 중국이 초강대국으로서 면모를 보일 때가 왔음을 분명히 했다"고 분석했습니다.미국과 이란의 충돌 국면에서 영향력을 확보한 시 주석이 그에 걸맞은 자신감과 권위를 공개적으로 드러냈다는 분석입니다.양측의 회담 접근 방식에서도 차이는 극명하게 드러났습니다.정상 간 대면을 선호하는 트럼프 대통령은 즉각적인 성과로 이어지는 '거래' 타결에 집중했지만, 시 주석은 미중 관계의 '안정'을 강조했다고 NYT는 짚었습니다.가령 트럼프 대통령은 중국 시장 진출을 모색하고 중국에 대한 존중을 표하기 위해 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO) 등 기업인들을 초청했다고 밝혔지만, 중국 전기차 업체 BYD나 인공지능(AI)기업 딥시크 등 경영진은 이번 공식 행사에 참석하지 않았습니다.트럼프 대통령은 이날 국빈 만찬에서도 "사람들은 모르지만, 문제가 생길 때마다 우리는 서로 전화하며 문제를 아주 빨리 해결했고, 앞으로도 함께 멋진 미래를 만들어갈 것"이라고 말했습니다.그러나 시 주석은 회담 모두발언부터 미중 양국이 '투키디데스의 함정'에 빠지지 않도록 해야 한다는 기존 주장을 되풀이했습니다.투키디데스의 함정은 고대 스파르타와 아테네 간 전쟁처럼 기존 강대국이 신흥 강대국의 부상을 우려해 견제에 나서면서 결국 무력 충돌하게 된다는 내용으로, 미중 충돌이 필연적이라는 주장의 근거로 쓰입니다.백악관은 또 미국과 중국이 호르무즈 해협을 재개방하고 이란의 통행료 부과를 막는 데 의견을 같이하고 있다고 밝혔지만, 이에 대해 중국이 요구할 '대가'가 무엇인지는 불분명하다고 NYT는 전했습니다.