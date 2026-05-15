일타강사 이지영, 점핑 김혜선…SBS 선거방송 화려한 '셀럽 라인업' 공개

역대급 셀럽 군단…"이게 선거방송에서 가능해?"

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SBS만의 압도적 기술력과 비주얼 '공개 임박'

SBS가 오는 6월 3일 제9회 전국동시지방선거를 맞아, 단순한 정보 전달을 넘어 시청자의 삶에 깊숙이 파고드는 선거방송 '2026 국민의 선택'의 화려한 라인업을 공개했습니다.이번 SBS 선거방송에서는 그 어느 때보다 다채로운 출연진이 선거와 투표를 화두로 시청자들과 소통에 나설 예정입니다.대표적 '일타강사' 이지영이 지방자치 30여 년의 의미를 특유의 명쾌한 강의력으로 분석, '정치 알못' 시청자들도 단숨에 이해시키는 '선거 족집게'로 SBS 선거방송에 첫 출격합니다.여기에 특유의 건강미와 밝은 에너지로 선거 당일의 긴장감을 즐거움으로 승화시킬 개그우먼 김혜선이 '활력 보좌관' 역할을, 중년 부부의 일상을 풍자한 콘텐츠로 인기몰이 중인 '낭만부부(김해준·나보람)'가 시민의 눈높이에서 투표의 의미를 되새기는 '공감 몰이'에 나섭니다.또, 세계 최초 수어 아이돌 '빅오션(Big Ocean)'이 '투표로, 내일로'라는 투표 독려송을 통해 SBS 선거방송 슬로건 '틈을 메우다 내 삶을 채우다'라는 메시지를 전합니다.청각장애의 벽을 넘어 아이돌이 된 빅오션은 누구나 소외됨 없는 '배리어 프리(Barrier-free)', 틈을 메우는 선거방송의 의미를 빛낼 예정입니다.매 선거마다 독보적인 그래픽으로 화제를 모았던 SBS는 이번에도 AI 기술과 증강현실(AR) 등을 접목한 확장현실(XR)로 역대급 비주얼을 예고했습니다.각 지역구의 특색을 살린 테마와 후보자들의 숨겨진 매력을 끌어내는 유머러스한 그래픽은 오직 SBS에서만 만날 수 있는 관전 포인트라는 평가를 받아 왔습니다.'선거 맛집' SBS 선거방송의 그래픽 비밀 병기들은 조만간 SBS TV와 유튜브 채널 등을 통해 공개될 예정이다.남승모 SBS 선거방송기획팀장은 "이번 '2026 국민의 선택'은 정치가 어렵고 먼 이야기가 아니라, 우리 삶의 빈틈을 채우는 소중한 과정임을 보여주는 데 집중했다"며, "역대급 출연진과 함께 온 가족이 즐길 수 있는 축제의 장을 만들 것"이라고 말했습니다.'2026 국민의 선택'은 대한민국의 내일을 결정짓는 오는 6월 3일 SBS TV와 유튜브 채널 등을 통해 생방송으로 만나보실 수 있습니다.