뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

"우체국입니다" 믿었는데…대표번호 도용 피싱 적발

유영규 기자
작성 2026.05.15 09:46 조회수
"우체국입니다" 믿었는데…대표번호 도용 피싱 적발
▲ 보이스피싱

금융기관과 공공기관 대표번호를 도용해 보이스피싱 전화와 불법 스팸 문자를 유포한 통신사업자가 정부와 경찰의 공조로 적발됐습니다.

한국인터넷진흥원(KISA)은 서울경찰청과의 협력을 통해 금융·공공기관 대표번호를 위조해 보이스피싱 전화와 대량 스팸 문자를 발신해 온 통신사업자를 검거했다고 오늘(15일) 밝혔습니다.

이번 적발은 발신 번호 거짓 표시 및 스팸 신고 데이터 분석에서 출발했습니다.

KISA는 해당 신고 내용을 분석하는 과정에서 우체국 등 신뢰도가 높은 기관의 대표번호를 도용한 카드 발급 안내, 택배 배송 안내 등의 전화가 특정 통신사업자를 통해 발신되고 있는 이상 징후와 함께 카드사를 사칭한 스팸 문자 사례를 포착했습니다.

KISA는 관련 분석 자료를 신속히 서울경찰청에 공유하고, 해당 통신사업자에 대해 시스템 해킹 여부 점검, 중앙전파관리소의 발신 번호 거짓 표시 예방조치 검사 기술 지원, 스팸 신고 데이터 기반 추가 피싱 의심 사례 분석 등을 병행하며 합동 조사에 착수했습니다.

서울경찰청은 KISA가 제공한 자료와 합동 조사 결과를 토대로 수사를 진행해 통신사업자 관계자 다수를 검거·송치했으며, 추가 범죄 연루 가능성에 대해서도 수사를 이어가고 있습니다.

이상중 KISA 원장은 "이번 사례는 발신 번호 거짓 표시 및 스팸 신고가 단순 접수를 넘어 범죄 증거 확보와 수사 공조로 이어질 수 있음을 보여준다"며 "앞으로도 피싱·스팸 범죄에 선제적으로 대응하고 관계 기관과의 협력을 통해 국민 피해를 최소화하겠다"고 밝혔습니다.

(사진=연합뉴스TV 제공, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
유영규 기자 사진
유영규 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지