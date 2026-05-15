비투비 프니엘, 이별 감성 담은 신곡 'IDKI'으로 컴백

그룹 비투비(BTOB) 프니엘이 신곡 'IDKI'로 솔로 아티스트 행보를 이어간다.



비투비 컴퍼니는 15일 0시 공식 SNS 채널을 통해 프니엘의 신곡 'IDKI(I Don't Know If)' 커밍순 이미지와 20초 분량의 영상을 공개하며 컴백 소식을 알렸다. 공개된 커밍순 이미지에는 노을이 깔린 하늘 아래 낡은 삼색 신호등이 담겼다. 신호등에는 신곡 제목인 'IDKI'가 새겨져 있어 눈길을 끌었다.



함께 공개된 영상에서는 위태롭게 깜빡이던 초록불이 끝내 빨간불로 바뀌는 장면이 담겼다. 소속사 측은 이를 두고 "'설렘 그 이후'에 찾아온 차가운 정체기와 '이별의 문턱'을 시각적으로 표현한 연출"이라고 설명했다.



프니엘은 최근 넷플릭스 시리즈 '엑스오, 키티(XO, Kitty)' 시즌3에 준호 역으로 특별 출연하며 글로벌 시청자들에게 존재감을 각인시켰다. 또 지난 3월 비투비 데뷔 14주년 기념 완전체 신곡 '우리 다시(We Together)' 활동을 성공적으로 마친 이후 발표하는 솔로 신곡인 만큼 팬들의 기대감도 높아지고 있다.



한편 프니엘의 신곡 'IDKI'는 오는 22일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 공개된다.







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)