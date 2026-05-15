트럼프 "미중 관계, 어느 때보다 강력해지길"

▲ 도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석

중국을 방문 중인 도널드 트럼프 미국 대통령은 15일(현지 시간) 미중 관계가 어느 때보다 강력해지고 좋아지길 바란다고 밝혔습니다.트럼프 대통령은 소셜미디어 트루스소셜을 통해 "지금 미국은 전 세계에서 가장 주목받는 국가"라며 이같이 밝혔습니다.그러나 트럼프 대통령은 게시물에서 미중 관계보다는 전임 행정부 비난과 현 행정부 치적 부각에 초점을 맞췄습니다.그는 "시진핑 중국 국가주석이 아주 우아하게 미국을 아마도 쇠퇴하는 나라에 빗댔을 때 그는 졸린 조 바이든과 바이든 행정부의 4년(임기)에 발생한 엄청난 타격을 말한 것"이라고 했습니다.이어 "시 주석은 트럼프 행정부의 눈부신 16개월간 미국이 전 세계에 보여준 놀라운 부상을 언급한 게 아니다"라며 "시 주석은 그렇게 짧은 기간에 엄청난 성공을 했다며 나를 축하해줬다"고 덧붙였습니다.트럼프 대통령은 그러면서 "2년 전에 우리는 사실 쇠퇴하는 나라였다. 그 부분에선 시 주석에 완전히 동의한다"고도 했습니다.미국을 쇠퇴하는 나라에 빗댔다는 시 주석의 발언이 이번 미중 정상회담에서 있었던 것인지는 불분명합니다.트럼프 대통령은 시 주석의 발언 경위에 대해 구체적인 설명은 하지 않았습니다.중국이 점점 더 미국을 쇠퇴하는 나라로 보고 있다는 최근 뉴욕타임스(NYT) 보도가 트럼프 대통령의 이번 게시물에 영향을 미쳤을 수도 있습니다.트럼프 대통령은 NYT와 CNN 등 미국 언론이 자신을 깎아내리려 한다고 주장하며 맹비난해 왔습니다.