뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

종합특검, '반란 혐의' 김용현 21일 출석 요구…윤석열도 소환 통보

김덕현 기자
작성 2026.05.15 09:37 조회수
종합특검, '반란 혐의' 김용현 21일 출석 요구…윤석열도 소환 통보
▲ 김용현 전 국방부 장관

3대 특검 이후 남은 의혹을 수사하는 권창영 2차 종합 특별검사팀이 김용현 전 국방부 장관에게 재차 소환 일정을 통보했습니다.

특검팀은 김 전 장관에게 오는 21일 군형법상 반란 혐의 피의자 신분으로 출석하라고 통보했습니다.

김 전 장관은 비상계엄 선포 당시 윤석열 전 대통령 등과 공모해 병기를 휴대한 군인들을 국회와 중앙선거관리위원회에 보내 폭동을 일으킨 혐의를 받습니다.

김 전 장관 측은 내부 논의를 거쳐 출석 여부를 결정할 방침입니다.

김 전 장관 측은 이미 구속기소돼 재판을 받고 있는 내란 혐의 사건과 같은 사안에 특검팀이 혐의만 다르게 적용해 이중 수사, 이중 기소에 해당한다고 주장하고 있습니다.

특검팀은 앞서 지난달 29일 김 전 장관에게 반란죄 혐의 피의자 조사를 위해 출석하라고 통보한 바 있습니다.

하지만 경찰 특별수사본부의 윤 전 대통령 탄핵심판 위증 혐의 관련 피의자 조사와 일정이 겹치면서 조사가 불발됐습니다.

지난 6일에는 김 전 장관에 대해 범죄단체조직 혐의 피의자 조사를 시도했는데, 김 전 장관 측이 불출석 사유서를 제출했습니다.

특검팀은 윤 전 대통령에게도 오는 23일 반란죄 혐의 피의자 조사, 26일에는 '계엄 정당화 메시지' 관련 직권남용 혐의 피의자 조사에 출석하라고 통보했습니다.

(사진=서울중앙지법 제공, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
김덕현 기자 사진
김덕현 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지